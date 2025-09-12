Πολεμική Αεροπορία: Επί τάπητος η προμήθεια περισσότερων F-35

Το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της δυνατότητας για την προμήθεια περισσοτέρων F-35 μετά το 2030, αντί της αναβάθμισης των 38 F-16 Block 50 σε Block 52, εξετάζει πλέον με ιδιαίτερη προσοχή η Αθήνα, ενώ προχωρούν οι σχετικές συζητήσεις με τους Αμερικανούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, «Καθημερινή», η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο προμήθειας 8-12 ακόμη F-35, επιπλέον των 20 που ήδη έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται στις ΗΠΑ για την Πολεμική Αεροπορία, με το πρώτο να υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο το 2028.

Η συζήτηση για την πιθανότητα παραγγελίας περισσοτέρων F-35 έγινε επειδή οι διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς για την αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 είναι αργόσυρτες, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται στο τραπέζι εδώ και περίπου πέντε χρόνια.

Οι λόγοι της κίνησης για τα F-35

Η αργόσυρτη διαπραγμάτευση για την αναβάθμιση των Block 50 περιλαμβάνει το –γνωστό στους επιτελείς– ρίσκο, όταν αυτή τελειώσει να καταλήξει στο να προικιστεί η Π.Α. με ακόμη έναν τύπο, μάλλον ξεπερασμένης διαμόρφωσης, F-16 (καθώς δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το 2031-32).

Αυτή είναι και η βασική αιτία που έχει οδηγήσει την ελληνική πλευρά να εξετάσει την πιθανότητα απλά να προσθέσει ορισμένα ακόμη F-35 στον στόλο της Π.Α. που, ούτως ή άλλως, θα έχουν πολλαπλάσιες δυνατότητες και θα είναι επιχειρησιακά ενεργά για ακόμη μισόν αιώνα, σε αντίθεση με τα αναβαθμισμένα F-16 Block 50, που θα πάρουν μεν παράταση ζωής, θα χρειάζονται δε νέες παρεμβάσεις πριν από το τέλος της επόμενης δεκαετίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της δεκαετίας θα υπάρχουν ακόμη 83 (έχουν παραδοθεί έως τώρα 40) F-16 Viper, τα οποία θα είναι πλήρως διαλειτουργικά, όχι μόνο με τα F-35 αλλά και με τα υφιστάμενα Rafale της Π.Α.