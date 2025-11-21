Νέες αντιδράσεις Τουρκίας κατά Ελλάδας για τον χάρτη Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Νέες αντιδράσεις της Τουρκίας για τον συμπληρωματικό χάρτη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κατέθεσε η Ελλάδας στην πλατφόρμα της ΕΕ, όπως διατυπώθηκαν από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Άγκυρας, ο οποίος έκανε λόγο ότι για «παραβίαση της δικαιοδοσίας της χώρας του σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο».

Η ανανεωμένη ελληνική χαρτογράφηση αποτυπώνει περιοχές δυνητικής ΑΟΖ, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών που έχουν συμφωνηθεί με την Αίγυπτο και την Ιταλία.

Συγκεκριμένα, ο Οντζού Κετσελί σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ τονίζει ότι «η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις μελέτες για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων φορέων του ΟΗΕ. Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία κήρυξε το εθνικό της Χωροταξικό Σχεδιασμό στις 16 Απριλίου 2025 και το υπέβαλε στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO στις 12 Ιουνίου 2025».

AB’nin Deniz Mekansal Planlama Platformu’nda Kayıtlı Yunan Deniz Mekansal Planlama Haritası Hakkında:



Türkiye, BM’nin ilgili organlarının tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen Deniz Mekansal Planlama (DMP) çalışmalarını yakından takip etmektedir. Bilindiği üzere, ülkemiz 16 Nisan… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) November 21, 2025

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ σημειώνει ότι «ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ελλάδας, ο οποίος παραβιάζει τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο, στον ιστότοπο της πλατφόρμας DMP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ενημερωθεί με αναφορά στις ''αρμόδιες ελληνικές αρχές''».

Ο Κετσελί εξαπέλυσε «πυρά» κατά της Αθήνας, αναφέροντας ότι «φαίνεται πως η Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ναυτικού δικαίου, επιχειρεί να επιβάλει την ανεπίσημα ανακηρυχθείσα αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της ΕΕ, εργαλειοποιώντας τον χάρτη ΘΧΣ. Η χώρα μας απορρίπτει αυτό το παράνομο τετελεσμένο γεγονός».

«Η Τουρκία ενημέρωσε τον ΟΗΕ πλήρως σχετικά με τη νομική της θέση όσον αφορά τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο στις 18 Μαρτίου 2020. Υπό αυτή την έννοια, η λεγόμενη ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία απεικονίζεται στον ελληνικό χάρτη της υφαλοκρηπίδας, βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας», συμπληρώνει ο Κετσελί.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρει ότι «οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει αυτά τα σχέδια ΑΟΖ και τα εξωτερικά σύνορα της υφαλοκρηπίδας της, τα οποία δεν οριοθετεί με τους γείτονές της, συμπεριλαμβάνοντάς τα στον χάρτη ΘΧΣ της είναι μονομερή βήματα καταδικασμένα σε αποτυχία και αντίθετα με το διεθνές δίκαιο».