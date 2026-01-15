Ν. Δένδιας για Belharra: Η Ελλάδα αποκτά τις ισχυρότερες φρεγάτες στον πλανήτη

Στη σημαντική ενίσχυση που προσδίδει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η φρεγάτα «Κίμων» αναφέρθηκε την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, υπογραμμίζοντας πως ότι όταν ολοκληρωθεί το σχετικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και οι τέσσερες φρεγάτες Belharra θα φέρουν στρατηγικά όπλα.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται πλέον σε μια μια νέα μηχανή γνώσης και δεδομένων με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σημειώνοντας ότι σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην ερώτηση αν μετά την ανατροπή των ισορροπιών στον αέρα με τα F- 35 και τα Rafalle θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μια ανατροπή ισορροπίας στη θάλασσα, ο κ. Δένδιας είπε ότι η επιδίωξη της Ελλάδας είναι να αποτρέψει οποιονδήποτε θέλει να ανατρέψει συνθήκες και κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Σε ερώτηση αν οι εξοπλισμοί της Αθήνας προκαλούν εκνευρισμό στην Άγκυρα, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε και τόσο ήρεμα νερά στο Αιγαίο ο κ. Δένδιας είπε ότι η Άγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται, η Ελλάδα δεν απειλεί την Τουρκία, το ανάποδο συμβαίνει.

Ερωτηθείς για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας είπε ότι οι εξοπλισμοί δίνουν τηνδυνατότητα στον πρωθυπουργό να διαπραγματεύεται γνωρίζοντας ότι η χώρα είναι ισχυρή και να μην υποκύπτει σε κανέναν εκβιασμό.