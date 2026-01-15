Ν. Δένδιας για φρεγάτα «Κίμων»: Η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη - Οι Ένοπλες Δυνάμεις μπαίνουν σε μία νέα εποχή

Για «μεγάλη μέρα» για το Πολεμικό Ναυτικό, τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και την πατρίδα μας, έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας μιλώντας από το κατάστρωμα της φρεγάτας Belharra «Κίμων» κατά την τελετή υποδοχής της και ένταξής της στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η συγκεκριμένη φρεγάτα στην έκδοση Standard 2++ είναι «η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» και έκανε λόγο για «ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας, να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις ανέφερε ότι με την Ατζέντα 2030, «μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων» και προσέθεσε πως «οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας περνάνε στον 21ο αιώνα».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια

«Μεγάλη μέρα σήμερα για το Πολεμικό Ναυτικό. Μεγάλη ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας.

Η φρεγάτα “Κίμων” πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου και θα ‘θελα να πω, χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, ότι η φρεγάτα αυτή στην έκδοση Standard 2++ είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη.

Είναι ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας, να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτή είναι η αποστολή της.

Θα ήθελα να πω όμως και κάτι παραπάνω. Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας με την Ατζέντα 2030 μετατρέπονται απλώς από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση μέσα από πλατφόρμες όπως ο “Κίμωνας”, εντεταγμένες σε ένα σύνολο σε μια ολιστική προσέγγιση, η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας, μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Με το δικό τους υστέρημα οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας περνάνε στον 21ο αιώνα με έναν ταχύ και σταθερό βηματισμό.

Να είναι πάντα καλά το βαπόρι, να είναι ο Άη Νικόλας στην πλώρη του, να έχει καλούς καιρούς και ούριος άνεμος και βεβαίως ο Άγιος Νικόλας να προστατεύει το πλήρωμα και τις οικογένειές τους».