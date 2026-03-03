Ν. Δένδιας: Είμαστε πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, έκανε δήλωση, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με ενημέρωσε για την κατάσταση και του μετέφερα τη στήριξη του Έλληνα πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης και συνολικά του ελληνικού λαού».

«Είμαστε πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, δίπλα στη νήσο της Κύπρου, δίπλα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα.