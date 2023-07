Μπομπ Μενέντεζ: Λάβρος για την συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα στα Κατεχόμενα

Ο γερουσιαστής Μπόμπ Μενέντεζ καταδίκασε την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα Κατεχόμενα, ανήμερα της 49ης θλιβερής επετείου της τουρκικής εισβολής το 1974.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη συνεχιζόμενη επιθετική και ανταγωνιστική συμπεριφορά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της προκλητικής δράσης στα Βαρώσια. Ο Πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να αποσύρει αμέσως τα περισσότερα από 40.000 στρατεύματα από το έδαφος της Δημοκρατίας και να επιτρέψει την επανένωση της Κύπρου», ανέφερε ο Μενέντεζ σύμφωνα με το tweet της ανταποκρίτριας της ΕΡΤ στις ΗΠΑ, Λένας Αργύρη.

.@SenatorMenendez I unequivocally condemn Turkey’s continued aggressive and antagonistic behavior, including provocative action in Varosha. Pres Erdogan must immediately withdraw the more than 40,000 troops from the Republic’s territory and enable the reunification of Cyprus. — Lena Argiri (@lenaargiri) July 20, 2023

Ολόκληρη η ανακοίνωση του πρόεδρου της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ





«49 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Δημοκρατίας παραμένει μια προσβολή για το Διεθνές Δίκαιο, τα αμέτρητα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τον κυπριακό λαό. Η επίθεση της Τουρκίας ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται μέχρι σήμερα.

Καταδικάζω απερίφραστα τη συνεχιζόμενη επιθετική και ανταγωνιστική συμπεριφορά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της προκλητικής δράσης στην Αμμόχωστο. Ο Πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να αποσύρει αμέσως τα περισσότερα από τα 40.000 στρατεύματα από το έδαφος της (Κυπριακής) Δημοκρατίας και να επιτρέψει την επανένωση της Κύπρου.

Επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μου για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και για λύση με ένα κράτος, που θα βασίζεται σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Επιπλέον επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μου και για την άμυνά της και θα συνεχίσω να προωθώ νομοθεσία για την ανάπτυξη των στρατιωτικών μας δεσμών.

Το Κογκρέσο κατέστησε σαφές μέσω του νόμου για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία της Ανατολικής Μεσογείου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κύπρος παραμένουν ισχυροί φίλοι και εταίροι».

Επίδειξη ενότητας Τατάρ - Ερντογάν

Ο Ερσίν Τατάρ, ο πρόεδρος του Ψευδοκράτους, υποδέχθηκε την Πέμπτη τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα στη Λευκωσία.

Ο Ερντογάν και ο Τατάρ είχαν κατ' ιδίαν συνάντηση για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις και το Κυπριακό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Ersin Tatar, the president of the Turkish Republic of Northern Cyprus, welcomes Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Lefkosa https://t.co/AJoBUbJu4L pic.twitter.com/chI35hZh6t — Anadolu English (@anadoluagency) July 20, 2023

Νωρίτερα, ο Ερντογάν παρέστη στην τελετή εγκαινίων του νέου τερματικού κτιρίου και του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου Ερτζάν

President Recep Tayyip Erdoğan paid a visit to the Atatürk Monument in Lefkoşa and laid a wreath. pic.twitter.com/2zjn5vPy3d — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) July 20, 2023

Μιλώντας στην τελετή, ο Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να άρει τους «καθαρά πολιτικούς» περιορισμούς στο Ψευδοκράτος που όπως είπε, στερούνται νομικής βάσης.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου να υποστηρίξουμε το ιδανικό των δύο ισότιμων κρατών που θα ζουν δίπλα-δίπλα, αντί της κουλτούρας της κυριαρχίας, της έντασης και της σύγκρουσης στο νησί της Κύπρου", πρόσθεσε.

«Αναγνωρίστε την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου όσο το δυνατόν πιο σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.

#BREAKING 'I'm reiterating historic call I made to entire world from UN podium: Recognize Turkish Republic of Northern Cyprus as soon as possible,' says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/12ulpHjHiQ — Anadolu English (@anadoluagency) July 20, 2023

Πρόσθεσε δε ότι «Δεν τίθεται θέμα για έναρξη νέας διαπραγματευτικής διαδικασία αν δεν καταγραφεί διεθνές στάτους ισότητας και ισοπολιτείας για τους Τουρκοκυπρίους».

