Στα Κατεχόμενα ο Ερντογάν - «Πέταξε» απευθείας από το Άμπου Ντάμπι

To αεροσκάφος που μετέφερε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Άμπου Ντάμπι προσγειώθηκε πριν από λίγο στην Τύμπου στα Κατεχόμενα, με απ’ ευθείας πτήση, ενώ 49 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Από το Άμπου Ντάμπι αναχώρησαν δύο VIP πτήσεις, μεταδίδει η ΕΡΤ. Ο Τούρκος πρόεδρος επέβαινε στο δεύτερο αεροσκάφος που κατευθύνθηκε στην Κύπρο, ενώ το πρώτο αεροσκάφος συνεχίζει την πτήση του στον εναέριο χώρο της Τουρκίας με πιθανό προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

LIVE: Turkish President Recep Tayyip Erdogan is welcomed with an official ceremony at Ercan International Airport in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) https://t.co/zQj4BHkLzW