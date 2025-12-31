Μετά τις απειλές Ερντογάν, «πυρά» και από Γκιουλέρ: Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα σε Κύπρο, Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και η Άγκυρα ανεβάζει ξανά τους τόνους, καθώς μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το πρωί ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί «Γαλάζιας Πατρίδας», τώρα ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ προειδοποιεί ότι η χώρα του δεν θα ανεχθεί τετελεσμένα σε Κύπρο, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας, τόνισε ότι: «Πάντα επιθυμούσαμε να διατηρούμε καλές σχέσεις με την Ελλάδα και να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματά μας με βάση μια προσέγγιση ''win-win''. Ενώ εκφράζουμε αυτή την εποικοδομητική στάση σε κάθε ευκαιρία, η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας από προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων και παράνομων βημάτων στην Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ακλόνητες».

«Δεν θα επιτραπεί ποτέ να ληφθούν βήματα ''παρά την Τουρκία'' και δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο γεγονός», καταλήγει.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025’in son gününde Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımızda inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçiklerimizle bir araya geldi.



Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral… pic.twitter.com/oqwTznE8mh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2025

Νωρίτερα, χρησιμοποιώντας σκληρή ρητορική, ο Τούρκος πρόεδρος στο πρωτοχρονιάτικο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του επανέλαβε το αφήγημά του σχετικά με τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Αναλυτικά, ο Ερντογάν στο μήνυμά του τόνισε ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και τις απειλές κατά των συμφερόντων της, αλλά του «τουρκοκυπριακού λαού» στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Θέλω να είναι γνωστό ότι δεν θα ανεχτούμε τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη ''Γαλάζια Πατρίδα'' μας», υπογράμισσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın Yeni Yıl Mesajı:



“Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.“ pic.twitter.com/l5oEL35GLF — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 31, 2025

«Τιμώ τους ήρωές μας που έπεσαν ως μάρτυρες στον αγώνα μας ενάντια σε τρομοκρατικές οργανώσεις, εμπόρους ναρκωτικών και ληστές των πόλεων, καθώς και στη διασφάλιση της ασφάλειας και της επιβίωσης του κράτους μας», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Ερντογάν τόνισε ότι «εκ μέρους εμού και του έθνους μου, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε κάθε έναν από τους βετεράνους μας που πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα για την ειρήνη και την ευημερία 86 εκατομμυρίων ανθρώπων».

«Τον περασμένο χρόνο, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο. Παρά τις αυξανόμενες επιπτώσεις του πολέμου, της κρίσης και της έντασης στην περιοχή μας, η Τουρκία, υπό την ηγεσία αξιόπιστου και ικανού προσωπικού, συνεχίζει το ευλογημένο ταξίδι της με αυτοπεποίθηση», σημείωσε ο Ερντογάν.

Πρόσθεσε δε ότι: «Βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα του οικονομικού προγράμματος που εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ενώ η διαδικασία αποπληθωρισμού συνεχίζεται, τα αποθεματικά της Κεντρικής μας Τράπεζας ενισχύονται και επιταχύνουμε την παραγωγή, τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις εξαγωγές».

Κλείνοντας το βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι: «Σπάμε ρεκόρ σε πολλούς τομείς, από τον τουρισμό έως την αμυντική βιομηχανία».