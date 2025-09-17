Μεγάλη στρατιωτική άσκηση σε όλο το Αιγαίο ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά το ΓΕΕΘΑ - Σε αναμονή η πλεύση του Πίρι Ρέις

Εντολή για μεγάλη και αιφνιδιαστική άσκηση διακλαδικής ετοιμότητας και στα τρία Σώματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε την Τετάρτη το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, «τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».

Σημειώνεται πως στις 11:00 της Τετάρτης είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο με το «Piri Reis» - Ελληνική απάντηση με αντι-NAVTEX

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για θαλάσσιες έρευνες του ωκεανογραφικού σκάφους «Piri Reis» σε περιοχές του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, το πλοίο θα πραγματοποιεί έρευνες από σήμερα και για δέκα ημέρες σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη ζώνη: δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, ανάμεσα σε Χίο και Άνδρο.

Αν και η Άγκυρα μιλά για «επιστημονική αποστολή» σε διεθνή ύδατα η περιοχή εμπίπτει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ενώ τμήμα της δραστηριότητας αφορά και ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προσέγγιση του «Piri Reis» στη νησίδα Καλόγερος, η οποία εντάσσεται σε μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που προσδίδει στη συγκεκριμένη τουρκική κίνηση πρόσθετη στρατιωτική και πολιτική βαρύτητα.

Η Αθήνα αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX (154/25) μέσω του Σταθμού Λήμνου. Η πορεία του «Piri Reis» παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές αρχές.