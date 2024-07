Κόλπος του Άντεν: Εμπλοκή της φρεγάτας «ΨΑΡΑ» - Απέτρεψε επίθεση 4 drones κατά εμπορικού πλοίου

Προστασία σε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, από επίθεση drones παρείχε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες η φρεγάτα ΨΑΡΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024 και πρώτες πρωινές ώρες στον Κόλπο του Άντεν, η φρεγάτα ΨΑΡΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης, EUNAVFOR ASPIDES, παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, χρησιμοποιώντας τόσο το σύστημα antidrone, όσο και το πυροβόλο, έβαλε εναντίον τεσσάρων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, δύο εκ των οποίων κατερρίφθησαν και τα άλλα απομακρύνθηκαν.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Σημειώνεται ότι στο πρώτο τρίμηνο της επιχείρησης είχε υπάρξει εμπλοκή στο Κόλπο του Άντεν και της φρεγάτας «Ύδρα». Στην πρώτη περίπτωση είχε υποχρεώσει σε αλλαγή πορείας drones και στη δεύτερη κατέρριψε ένα drone.

Τη φρεγάτα «ΨΑΡΑ»,η οποία συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ (EUNAVFOR ASPIDES), επισκέφθηκαν χθες σε λιμάνι του Τζιμπουτί ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ όπου ενημερώθηκαν από τον κυβερνήτη της σχετικά με την αποστολή της.

