Ερυθρά Θάλασσα: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι κατέστρεψαν οι αμερικανικές δυνάμεις

Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τρία πλωτά drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, στη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (01/07) το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter) αναφέρεται πως διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα drones αποτελούσαν «άμεση απειλή» τόσο για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς συνασπισμού, όσο και για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

June 30 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted a self-defense engagement, destroying three Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USVs) in the Red Sea.



It was determined the USVs presented an imminent threat