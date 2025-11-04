Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Θα είμαι ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού

Τη θέση της να είναι «ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού» υπογράμμισε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από τις συναντήσεις που είχε την Τρίτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης ανέφερε πως «ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη η κ. Γκίλφοϊλ θα συναντηθεί στις 10:00 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.