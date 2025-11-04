Ο διάλογος Γκίλφοϊλ - Τασούλα: Η ενεργειακή σημασία της Ελλάδας, ο μήνας του μέλιτος και η θρησκεία

Η σημασία που δίνει η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Κωνσταντίνο Τασούλα την Τρίτη, αφού η επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ κατέθεσε τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΠτΔ ανέφερε πως τα ενεργειακά προτερήματα και οι δυνατότητες της Ελλάδας λόγω και της γεωγραφικής της θέσης και των υποδομών της δεν μπορούν να υπονομεύονται και να παρουσιάζονται ως μέρη δήθεν ελληνοτουρκικών διαφορών.

Η πρέσβης συμφώνησε και είπε ότι η Αμερική έχει αντιληφθεί τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Ακόμα, μιλώντας με τον κ. Τασούλα η κ. Γκίλφοϊλ είπε ότι έχει ένα εξαιρετικά πυρετώδες πρόγραμμα και ότι δεν θα προλάβει να ξεκουραστεί αφού πέφτει κατευθείαν στη δουλειά και ότι έχει σκοπό να επισκεφτεί όλη την Ελλάδα και να γνωρίσει την περιφέρεια.

«Εκπληκτική εμπειρία»

Σημειώνεται ακόμα πως η κ. Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στην προηγούμενη φορά που είχε έρθει στην Αθήνα (στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004), τονίζοντας τις ωραίες στιγμές που έχει να θυμάται από τη χώρα μας.

Αναλυτικά:

Κωνσταντίνος Τασούλας : Όπως βλέπετε, υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας. Τρομερή προσμονή. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τους φωτορεπόρτερ.

: Όπως βλέπετε, υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας. Τρομερή προσμονή. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τους φωτορεπόρτερ. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ : Μπορώ. Μου φέρθηκαν τόσο καλά, ήταν μια εκπληκτική εμπειρία.

: Μπορώ. Μου φέρθηκαν τόσο καλά, ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ : Και είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα και στην Ελλάδα.

: Και είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Κωνσταντίνος Τασούλας : Έχετε έρθει εδώ ως τουρίστρια;

: Έχετε έρθει εδώ ως τουρίστρια; Κίμπερλι Γκίλφοϊλ : Ναι, στην πραγματικότητα κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News.

: Ναι, στην πραγματικότητα κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News. Κωνσταντίνος Τασούλας : Αλήθεια;

: Αλήθεια; Κίμπερλι Γκίλφοϊλ : Ήρθα εδώ το 2004 και κάναμε εδώ μήνα του μέλιτος. Υπέροχος μήνας του μέλιτος.

: Ήρθα εδώ το 2004 και κάναμε εδώ μήνα του μέλιτος. Υπέροχος μήνας του μέλιτος. Κωνσταντίνος Τασούλας : Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν.

: Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ : Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο.

: Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο. Κωνσταντίνος Τασούλας : Στην Αθήνα, στον μήνα του μέλιτος ή στα νησιά;

: Στην Αθήνα, στον μήνα του μέλιτος ή στα νησιά; Κίμπερλι Γκίλφοϊλ : Ναι, στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Και μετά άρχισα να σπουδάζω αρχαία ελληνορωμαϊκή ιστορία, όταν ήμουν 18 ετών στο UC Davis με τον αγαπημένο μου καθηγητή Σπυριδάκη.

: Ναι, στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Και μετά άρχισα να σπουδάζω αρχαία ελληνορωμαϊκή ιστορία, όταν ήμουν 18 ετών στο UC Davis με τον αγαπημένο μου καθηγητή Σπυριδάκη. Κωνσταντίνος Τασούλας : Σπυριδάκης.

: Σπυριδάκης. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ : Ναι. Σπουδαίο όνομα, σωστά;

: Ναι. Σπουδαίο όνομα, σωστά; Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.

Η σχέση με τη θρησκεία

Είπε ακόμα ότι είναι βαθιά θρησκευόμενη και ότι θέλει να γνωρίσει καλύτερα την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Πρόεδρος της είπε ότι λόγω της ιρλανδικής καταγωγής της οι Ιρλανδοί μοιάζουν με τους Έλληνες γιατί παρά τον μικρό πληθυσμό είναι και οι δύο μεγάλες χώρες λόγω του πείσματος, του φιλότιμου και της δημιουργικότητας των δύο λαών.

Ο Πρόεδρος είπε ακόμα στην Γκίλφοϊλ ότι λόγω της επαγγελματικής διαδρομής της είναι αξιοθαύμαστο παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου. Η ίδια μίλησε με συγκίνηση για τους γονείς της και ιδίως για τη μητέρα της, που ήταν εκπαιδευτικός.

Το άγαλμα Τρούμαν

Ο Πρόεδρος εξήγησε στην πρέσβη ότι σε προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα που τώρα έχει κοπάσει, και πρόσθεσε ότι η ίδια, λόγω του ζωντανού χαρακτήρα της και της εξωστρέφειας που τη διακρίνει, μπορεί να συμβάλει ώστε τα θετικά αισθήματα των Ελλήνων για την Αμερική να γίνουν ακόμα πιο ισχυρά.

Της είπε μάλιστα ότι «εδώ πιο κάτω βρίσκεται το άγαλμα του Τρούμαν που έχει πολλές φορές γίνει στόχος επιθέσεων. Αν ήσασταν εσείς πρέσβης σε προηγούμενες δεκαετίες, μπορεί να είχε γίνει στόχος λιγότερες φορές». Η Γκίλφοϊλ είπε ότι θαυμάζει τον Τρούμαν και θα ζητήσει να επισκεφτεί το άγαλμα.