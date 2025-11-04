Την πρέσβη των ΗΠΑ Κ. Γκίλφοϊλ δέχθηκε στο υπουργείο ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης (pics)

Την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δέχθηκε σήμερα στις 2 το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η κυρία Γκίλφοϊλ νωρίτερα επέδωσε τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών και η Αμερικανίδα πρέσβης συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.

Νωρίτερα, τα διαπιστευτήρια της επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα το μεσημέρι, η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας, η διαδικασία περιλαμβάνει την κατάθεση των διαπιστευτηρίων στην Προεδρία και τη συνάντηση με τον Πρόεδρο, η οποία θα διαρκέσει 15-20 λεπτά. Η πρέσβης των ΗΠΑ θα είναι η τρίτη κατά σειρά που θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά τις πρέσβεις της Νορβηγίας και του Καναδά.

Μάλιστα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ είχε έναν σύντομο διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο δήλωσε ενθουσιασμένη που βρίσκεται στην Ελλάδα.

«Έχετε έρθει ποτέ στην Ελλάδα;» τη ρώτησε ο κ. Τασούλας, με την ίδια να απαντάει θετικά: «Έχω έρθει ως επισκέπτης, για παράδειγμα στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Στη συνέχεια ξεκίνησα να σπουδάζω Ιστορία όταν ήμουν 18 ετών, με καθηγητή τον κύριο Σπυριδάκη».

Το «παρών» έδωσε και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αλίκη Χατζή.

Αμέσως μετά την επίσημη παράδοση των διαπιστευτηρίων, η κ. Γκίλφοϊλ κατευθύνεται προς το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, στις 13:30.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε επίσης σήμερα τις νέες πρέσβεις της Νορβηγίας Χάριετ Ε. Μπεργκ και του Καναδά Σόνια Θίσσεν.

Σημειώνεται ότι, αύριο, Τετάρτη αναμένεται να επισκεφθεί στις 10:00 το Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχαν μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν, με ιδιωτική πτήση.

Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό.