Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε να εννοηθεί ότι σύντομα θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, για να συζητήσουν την ενδεχόμενη επανέναρξη λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης στην Κωνσταντινούπολη, η οποία παραμένει κλειστή για περισσότερο από 50 χρόνια.

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που ιδρύθηκε το 1844, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως η κύρια θεολογική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκεί εκπαιδεύτηκαν γενιές Ορθόδοξων κληρικών, μεταξύ των οποίων και ο σημερινός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το ζήτημα κατά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, αναφέροντας ότι η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία είχε αναδείξει το θέμα όταν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος – που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη – τον επισκέφθηκε μία εβδομάδα νωρίτερα.

Ο Τραμπ αναφερόταν στη σχολή της Χάλκης, στο νησί Χάλκη (Heybeliada) κοντά στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έκλεισε από το τουρκικό κράτος το 1971. Η μουσουλμανική και κοσμική Τουρκία δέχεται εδώ και χρόνια πιέσεις από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επαναλειτουργία της.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί σχετικά με τη σχολή της Χάλκης», δήλωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους.

«Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω το θέμα αυτό με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο όταν επιστρέψω», πρόσθεσε.

Το γραφείο του Ερντογάν ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για αυτή τη συνάντηση.

Ελπιδοφόρος: «Η επαναλειτουργία θα επιβεβαιώσει τον σεβασμό στα θρησκευτικά δικαιώματα»

Απαντώντας στη συνομιλία Ερντογάν-Τραμπ, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του και προς τους δύο ηγέτες για τις δηλώσεις τους σχετικά με τη σχολή.

«Η επαναλειτουργία της θα επιβεβαιώσει τον σεβασμό στα θρησκευτικά δικαιώματα και θα επιτρέψει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να λειτουργήσει ξανά το κορυφαίο θεολογικό του ίδρυμα», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος σε ανακοίνωσή του.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν ενίσχυσαν τις αυξανόμενες ελπίδες στην Εκκλησία για το άνοιγμα της σχολής και ακολούθησαν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Πατριάρχης εξέφρασε αισιοδοξία μετά τη συνομιλία του με τον Τραμπ, δηλώνοντας ότι εκτεταμένες ανακαινίσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην σχολή να υποδεχτεί φοιτητές ακόμη και από τον επόμενο χρόνο.

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης έκλεισε το 1971, μετά από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία τα ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να υπάγονται σε κρατικά πανεπιστήμια — όρο που το Πατριαρχείο δεν αποδέχθηκε.

Πέρυσι, ο Τούρκος υπουργός Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν επισκέφθηκε τη σχολή και κατέθεσε προτάσεις για την αποκατάστασή της.