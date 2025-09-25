Helsing: Παρουσίασε το αυτόνομο AI πολεμικό drone «CA-1 Europa»

Η γερμανική startup Helsing παρουσίασε την Πέμπτη ένα νέο αυτόνομο drone μάχης, συμμετέχοντας στην κούρσα για την κατασκευή τηλεχειριζόμενων συστημάτων που μπορούν να συρρέουν στη μάχη με άλλα ρομπότ ή να συνεργάζονται με μαχητικά αεροσκάφη, συμβάλλοντας έτσι στην αναδιαμόρφωση του μέλλοντος του αεροπορικού πολέμου.

Παρουσιάζοντας ένα μοντέλο πραγματικού μεγέθους του γωνιώδους drone με ουρά V σε ένα εργοστάσιο έξω από το Μόναχο, η Helsing δήλωσε ότι το «CA-1 Europa» θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση το 2027 και θα είναι διαθέσιμο για στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός των επόμενων τεσσάρων ετών.

Η Helsing είναι η τελευταία εταιρεία στρατιωτικής τεχνολογίας που διεκδικεί να γίνει ο κύριος κατασκευαστής οπλικών συστημάτων, ανταγωνιζόμενη μεγάλες εταιρείες όπλων, αντανακλώντας τον αυξανόμενο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις πιεστικές απαιτήσεις για ταχύτερους χρόνους ανάπτυξης.

Με βάρος τεσσάρων τόνων, το CA-1 Europa ανήκει σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία που ονομάζεται Unmanned Combat Aerial Vehicles (Μη επανδρωμένα αεροσκάφη μάχης), τα οποία είναι φθηνότερα και πιο αναλώσιμα από τα κλασικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς οι αεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σκληρά ανταγωνιστικά περιβάλλοντα και υψηλότερο κόστος.

Η Helsing τόνισε ότι το drone με Tεχνητή Nοημοσύνη θα λειτουργεί μόνο του, σε ομάδες με άλλα μη επανδρωμένα οχήματα ή υπό την καθοδήγηση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών σε μια λεγόμενη «σχηματισμό wingman».

Παράλληλα, τόνισε ότι σχεδιάζει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο έργο, το οποίο θα περιλαμβάνει συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες που δεν έχουν προσδιοριστεί.

Αρνήθηκε να αποκαλύψει τα όπλα που θα μπορεί να μεταφέρει ή το κόστος του, εκτός από το ότι θα είναι «ένα κλάσμα» του κόστους ενός συνηθισμένου μαχητικού αεροσκάφους.

Η Helsing, που ιδρύθηκε το 2021, ειδικεύεται στο λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης και έχει επίσης στραφεί στην παροχή συστημάτων για μικρότερα drone κρούσης για την Ουκρανία, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022.