ΓΕΑ: Συμμετοχή της 354 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών στην πολυεθνική άσκηση «European Spartan 2025» (pics)

Η 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης από την αεροπορική βάση Ελευσίνας, συμμετείχε στην πολυεθνική άσκηση «European Spartan 2025», η οποία διεξήχθη από 23 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στην αεροπορική βάση Bezmer της Βουλγαρίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η Μοίρα συμμετείχε με αεροσκάφος C-27J και ανάλογο προσωπικό, μαζί με δυνάμεις από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Λιθουανία.

Στο πλαίσιο της άσκησης, τονίζεται στην ανακοίνωση, εκτελέστηκαν αποστολές τακτικών μεταφορών, ρίψεις αλεξιπτωτιστών και εφοδίων, Medical Evacuation (MEDEVAC) καθώς και σύνθετα τακτικά σενάρια, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων, την εναρμόνιση διαδικασιών και τη συνεχή αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.