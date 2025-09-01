Γ. Γεραπετρίτης: Αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα υπάρξουν συνέπειες

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθάρισε ότι η έρευνα για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα δεν σταμάτησε λόγω της τουρκικής αντίδρασης, αλλά επειδή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της.

Ειδικότερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, τόνισε ότι η Τουρκία δεν αναχαίτισε τις ελληνικές εργασίες και πως η πόντιση θα συνεχιστεί κανονικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στα θαλάσσια πάρκα και στην προκήρυξη οικοπέδων για εκμετάλλευση, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερα ερείσματα στο πεδίο».

Σε ό,τι αφορά πιθανές προσπάθειες παρεμπόδισης από τρίτες χώρες, ο υπουργός υπογράμμισε: «Η έρευνα και η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου θα συνεχιστεί, και αν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης θα υπάρξουν συνέπειες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να σταματήσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του είπε επίσης ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 22 και 26 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα είναι ουσιαστική η συζήτηση, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου εθιμοτυπική και πρόσθεσε πως η Αθήνα προσβλέπει να αμβλυνθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές.