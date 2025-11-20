Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας, η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, για μια ακόμη φορά, στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί, σήμερα, με τρεις ανοιχτές πληγές της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας, με τη Γάζα, με την Ουκρανία και με την υποσαχάρια Αφρική, τη Ζώνη του Sahel και ιδίως, με το Σουδάν.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας, η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού. Η Ελλάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, για μία ακόμη φορά στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα, μέσω μεγάλων συμφωνιών που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα.

Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, η Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην παραγωγή, όσο και στη διαδικασία της λήψης της απόφασης του ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Θα πρέπει αμέσως να αναληφθούν δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη μακρά ειρήνη στην περιοχή. Είναι αυτονόητο ότι θα συζητηθεί το ζήτημα της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να έχει σημαίνοντα ρόλο στην περιοχή, μετά από τη διαδικασία της μεταρρύθμισής της.

Σε ό,τι αφορά το Σουδάν, όπου σήμερα σοβεί μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα και ριζικά μέτρα, έτσι ώστε να διακοπεί κάθε πράξη, η οποία αντιβαίνει στον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχα την ευκαιρία χθες να συζητήσω εκτενώς και να λάβω τις θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Σουδάν. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει έναν άμεσο και ενεργό ρόλο, έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία, να διακοπεί η ανθρωπιστική κρίση και να προστατευθούν μετακινήσεις πληθυσμών που μπορεί να προκαλέσουν και μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα.

Η Ελλάδα είναι ενεργώς παρούσα σε μια κρίσιμη γεωγραφία, με δομημένες διπλωματικές συμμαχίες, με ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο, από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς. Θα συνεχίσει να στηρίζει το Διεθνές Δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας των λαών. Ευχαριστώ.»