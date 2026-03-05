Επαφές Ν. Δένδια με τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei και τον υπουργό Εξωτερικών Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ενώ συναντήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον πρέσβη των ΗΑΕ, Dr. Ali Obaid Ali Alyabhouni Aldhaheri, στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Συνεργασία των δύο χωρών στην Εξωτερική Πολιτική και 'Αμυνα.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, εξέφρασα την αμέριστη συμπαράστασή μου στα ΗΕΑ και καταδίκασα τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις τόσο στα Εμιράτα όσο και στα λοιπά κράτη του Κόλπου».

«Συζητήσαμε, επίσης, το ζήτημα του ασφαλούς επαναπατρισμού Ελλήνων από τα ΗΑΕ, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών», υπογράμμισε.