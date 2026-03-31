Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφορικά και με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

«Οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν δε γίνεται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

«Είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς», πρόσθεσε. «Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός».

Επίσης η κ. Ζωχιού επεσήμανε πως αναβάλλεται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Τρίπολη της Λιβύης. Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 1η Απριλίου, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη.

Ακόμα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Αθήνα κατά την ενημέρωση διπλωματικών συντακτών.

Το ζήτημα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στη Βεγγάζη το περασμένο Σάββατο.

Σε ερώτηση το ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι «παράνομο και ανυπόστατο». Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η συμφωνία Αθήνας και Βεγγάζης για την ετοιμότητα έναρξης διαλόγου, με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Επίσης, γνωστοποίησε ότι στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, 10 ελληνικά πλοία με συνολικά 85 Έλληνες ναυτικούς.

Το ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πίεση για εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις. Η χώρα συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έχει σαφώς καθορισμένο γεωγραφικό πεδίο, χωρίς πρόθεση επέκτασης της ελληνικής παρουσίας. Ακόμα, υπογραμμίστηκε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει οποιοδήποτε αίτημα της Κύπρου για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, αναφερόμενο στα πρόσφατα περιστατικά βίας στη Συρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του.

Η ιδιαίτερη προσοχή εστιάζεται στο ξέσπασμα βίας στην ελληνορθόδοξη πόλη Σουκαϊλαμπίγια, στην κεντρική Συρία. Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η Ελλάδα παραμένει στο πλευρό της Συρίας, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά «δεν παραβλέπει τα περιστατικά βίας».

Το υπουργείο αναμένει σαφείς διαβεβαιώσεις από τη συριακή κυβέρνηση για την ασφάλεια όλων των πληθυσμών.

