Διπλωματικές πηγές: Ο πρωθυπουργός ουδέποτε συζήτησε θέματα που αφορούν τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ζήτημα των παρεμβάσεων του τουρκικού προξενείου στη Ροδόπη κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο έθεσε ο πρωθυπουργός στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, όπως τονίζουν διπλωματικές πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, πως οι δύο άνδρες μίλησαν και για το θέμα της Ροδόπης. Και σημείωσε πως η ερμηνεία της Λωζάννης δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. «Αυτό το ζήτημα αφορά την Ελλάδα. Οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας είναι δικοί μας Ευρωπαίοι πολίτες», ανέφερε.

Σε σχέση με το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που διαχρονικά θέτει η τουρκική πλευρά, ο πρωθυπουργός ουδέποτε συζήτησε ή αποδέχθηκε συζήτηση για θέματα που αφορούν Έλληνες πολίτες και κυριαρχικά θέματα της χώρας.

«Ας μην ανησυχεί, συνεπώς, η αξιωματική αντιπολίτευση. Η εξωτερική πολιτική βρίσκεται σε ασφαλή χέρια», υπογράμμισαν οι διπλωματικές πηγές.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε δηλώσει πως έθεσε το θέμα της δυτικής Θράκης και κυρίως των μουφτήδων και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόθεση να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα.

President @RTErdogan:



"The most important topics that I especially demanded from him are the problems related to Western Thrace, the issue of muftis; we have wanted to overcome them."