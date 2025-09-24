Δένδιας για αγορά 4ης Belharra: Η πιο προηγμένη φρεγάτα - «Κλειδώνουν» δύο φρεγάτες Bergamini

Την αγορά τέταρτης φρεγάτας Belharra εισηγήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στην επιτροπή Άμυνας της Βουλής την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι εισηγείται την αγορά της τετάρτης Belharra, η οποία θα είναι αναβαθμισμένη, Belharra Standard 2++, όπως θα είναι και οι τρεις προηγούμενες, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση.

Όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αντικείμενο την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους», ανέφερε τα εξής:

«Θα εισηγηθώ σε λίγη ώρα σήμερα, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, τη σύμβαση για την απόκτηση μίας Φρεγάτας BelharraStandard 2++ και τη μετατροπή των τριών προηγούμενων Φρεγατών BelharraStandard 2 στο επίπεδο Standard 2++.

Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η Φρεγάτα BelharraStandard 2++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη.

Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Standard 2 φέρει μία συν 10 βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί, αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και από την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αξίζει να αναφερθώ μόνο σε μία από τις σημαντικές βελτιώσεις: τη δυνατότητα αυτής της Φρεγάτας, της τέταρτης, του «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ», αλλά μετά και των υπολοίπων τριών Φρεγατών μας, να φέρουν πύραυλο “cruise” με δυνατότητα άνω των 1.000 χλμ. Ο πύραυλος αυτός πιθανότατα να είναι ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου SCALP Naval.

Είμαι βέβαιος ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα στηρίξει την Κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό».

Ταυτόχρονα, ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να υπογράψει μνημόνιο συνεννόησης με την ιταλική πλευρά για τις δύο φρεγάτες Bergamini.

Μάλιστα, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για μνημόνιο αγοράς, εξηγώντας, ωστόσο, πως «έχει τελειώσει η επιθεώρηση από το Πολεμικό Ναυτικό για τα δύο πλοία και θα υπογράψω ένα μνημόνιο έναρξης των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

«Επειδή υπάρχει δεδομένο πλαίσιο ελπίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχές, 2+2 ιταλικά βαπόρια, τα δύο καταρχήν και όταν οι Ιταλοί αφήσουν τα άλλα δύο» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Εάν αυτό το καταφέρουμε, θα είναι μια τεράστια επιτυχία για εμάς. Θα αποκτήσουμε σε ελάχιστο χρόνο πλέον το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό», κατέληξε ο κ. Δένδιας.