Αιχμές Τσελίκ πριν από το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν για τα νησιά του Αιγαίου

Δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ επανέφερε ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, σε δηλώσεις που ανεβάζουν τους τόνους και επηρεάζουν το κλίμα ενόψει των διμερών επαφών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, αναφερόμενος στον χρόνο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Μητσοτάκη, σε μια περίοδο κατά την οποία — όπως είπε — αυξάνεται η παρουσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στο κατά πόσο το Κυπριακό θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας Ομέρ Τσελίκ δήλωσε:

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (@omerrcelik): Yunanistan, çok uzun zamandır kendi sorunlarını Avrupa Birliği’nin sorunu haline getirmeye çalışıyor. Maalesef Avrupa Birliği de bu meselenin peşinden sürüklenmiştir. Ama gelinen noktaya bakın: Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı… pic.twitter.com/kvQ28NfVa3 — 24 TV (@yirmidorttv) February 9, 2026

«Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί. Φυσικά, εμείς λέμε πάντα ότι μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, έχουν υπάρξει διάφορα περιστατικά, όπως ειδήσεις για τον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα ή, όπως στην περίπτωση του Νίκος Δένδιας, ακραίες δηλώσεις από μέλος του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου που στοχοποιούν την Τουρκία. Όλα αυτά έχουν αρνητικές συνέπειες.

Δεύτερον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ και πολύ καιρό η Ελλάδα προσπαθεί να μετατρέψει τα δικά της προβλήματα σε προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, η ΕΕ έχει παρασυρθεί σε αυτό το ζήτημα. Όμως, βλέπουμε πού έχουμε φτάσει τώρα, ειδικά μετά τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας· έχει γίνει σαφές ότι όλα αυτά δεν συνέβαλαν ούτε στην ασφάλεια ούτε στο μέλλον της Ευρώπης».

Ο Τσελίκ υποστήριξε ακόμη ότι η λύση δεν είναι «να μετατραπεί η ελληνοκυπριακή πλευρά σε αρχηγείο άλλων χωρών», προσθέτοντας: «Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει θέσει ως προτεραιότητα να καλεί κάθε χώρα με την οποία η Τουρκία έχει έστω και το παραμικρό πρόβλημα και εμπλέκεται σε υπερβολικό εξοπλιστικό ανταγωνισμό. Τίποτα από αυτά δεν θα είναι ωφέλιμο ούτε έχει νόημα. Η σωστή προσέγγιση είναι η επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από μια κούρσα εξοπλισμών δεν προκύπτει αποτέλεσμα. Οι απειλές κατά της Τουρκίας δεν έχουν καμία επίδραση· δεν είναι καν αστείο. Επομένως, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να απέχει από αυτά».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την επίσκεψη Μητσοτάκη «καλή ευκαιρία» για την ενίσχυση της διπλωματικής ικανότητας και την επίλυση προβλημάτων μέσω διαλόγου, σημειώνοντας ότι η διεύρυνση της διπλωματίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι προς όφελος όλων, όπως και η βελτίωση των μηχανισμών που σήμερα δεν λειτουργούν αποτελεσματικά.

«Το Αιγαίο πρέπει να είναι λίμνη ειρήνης, όχι ζώνη σύγκρουσης», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωρίζει τον Έλληνα πρωθυπουργό εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που — όπως ανέφερε — μπορεί να συμβάλει θετικά.

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι η τουρκική διπλωματία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επίλυση όλων των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών, επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να αποφεύγονται οι εντάσεις και ότι δεν θα πρέπει να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που πλήττουν τα συμφέροντα της Τουρκίας και της αποκαλούμενης «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε, το Κυπριακό αποτελεί βασικό θέμα στην ατζέντα, με την Άγκυρα να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει «την τουρκοκυπριακή υπόθεση» σε κάθε διεθνές φόρουμ και να θεωρεί την προστασία των «δικαιωμάτων και της κυριαρχίας» της ΤΔΒΚ εθνική υπόθεση.