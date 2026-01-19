Χ. Κέλλας για αγρότες: Θα βάζουν πετρέλαιο με 1 ευρώ το λίτρο - Δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα που αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας εξήγησε αναλυτικά τις θέσεις της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα των αγροτών, ξεκαθαρίζοντας τα όρια που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο στις κρατικές ενισχύσεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Κέλλας στην ΕΡΤ, «στη συζήτηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, εις βάθος συζήτηση, ετέθησαν θέματα, λύθηκαν θέματα και υπήρξαν και απαντήσεις. Εκεί καθορίστηκε η μείωση επιπλέον δέκα λεπτών στο αγροτικό πετρέλαιο, λόγω κατάργησης του Φόρου Προστιθέμενης αξίας στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο οποίος είναι καταργημένος».

«Οι αγρότες θα βάζουν πετρέλαιο με 1 ευρώ το λίτρο», τόνισε.

Σχετικά με το θέμα που τέθηκε από τον εκπρ. Τύπου Ομοσπ. Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κ. Ιωαννίδη περί ενισύσεων των αγροτικών προϊόντων από τον κρατικό προϋπολογισμό από το δημοσιονομικό περίσσευμα, είπε πως, «πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε θέσει εξαρχής το θέμα ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα που θα αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να πω τους τέσσερις λόγους για τους οποίους το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτρέπει ενισχύσεις: επιτρέπει ενισχύσεις μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή μέσω της ΣΣΚΑΠ. Δεύτερον, επιτρέπει ενισχύσεις με ad hoc προγράμματα για φυσικές καταστροφές. Τρίτον, επιτρέπει ενισχύσεις με προγράμματα de minimis, ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και επιτρέπει να μηδενιστεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης».

Όσο για το τι απαγορεύει ρητά, ο κ. Κέλλας τόνισε: «να δοθούν επιχορηγήσεις σε οποιοδήποτε προϊόν από τον κρατικό προϋπολογισμό και την κατάργηση του ΦΠΑ στα καύσιμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τέτοιες μαξιμαλιστικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις του τύπου να φύγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να φύγει από την ΑΑΔΕ ή του τύπου ότι να διπλασιαστούν οι αγροτικές συντάξεις που μιλάμε για ένα ποσό 3,6 δις, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να τεθούν στο τραπέζι».

Σχετικά με το θέμα του αφορολόγητου πετρελαίου στους εφοπλιστές που θέτουν οι αγρότες ο κ. Κέλλας εξήγησε: «Στη παγκόσμια νομοθεσία, τα ποντοπόρα πλοία παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Είτε στην Αθήνα, στον Πειραιά, είτε στο Χονγκ Κονγκ είτε στην Σιγκαπούρη,το πετρέλαιο είναι αφορολόγητο. Οι αγρότες παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, έως τώρα, όπως έχει νομοθετηθεί μετά από συμφωνία με τους εκπροσώπους σας, πρόπερσι είναι ανά τρίμηνο, αναρτώντας τα τιμολόγια, παίρνετε επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».

Τέλος ο κ. Κέλλας πρόσθεσε πως, «η κυβέρνηση δια στόματος πρωθυπουργού είπε 160 εκατομμύρια ευρώ τα οποία περισσεύουν από τη βασική ενίσχυση θα πάνε 80 εκατομμύρια στην κτηνοτροφία και 80 εκατομμύρια στο σιτάρι και στο βαμβάκι μέσω οικολογικών σχημάτων. Γιατί ακριβώς απαγορεύεται η απευθείας ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων».