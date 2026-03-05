Γ. Μπρατάκος: Συνεργατικά σχήματα και προστιθέμενη αξία για την ενίσχυση της αγροδιατροφής

Την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής και στενότερης σύνδεσής της με τη μεταποίηση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, μιλώντας σε πάνελ με θέμα «Από τη βιομηχανία στην κατανάλωση», στο πλαίσιο σημερινής ημερίδας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες στον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες για χρόνια δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού. «Σήμερα χρειάζεται ο αγροδιατροφικός τομέας να επιστρέψει στο κέντρο της οικονομικής και πολιτικής συζήτησης», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων παραγωγών και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.