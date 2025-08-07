Οι ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου των εισηγμένων εταιριών του S&P 500 βρίσκονται στο 66% του συνόλου και πλέον μπορούμε να πούμε ότι διαμορφώνουν ένα ισχυρό δείγμα γραφής για τη δυναμική της τάσης που θα διαμορφωθεί στα κέρδη και τα έσοδα των εταιριών.

Ως συνήθως το τρίμηνο ξεκίνησε με προσδοκίες που είχαν υποβαθμιστεί σε σχέση με τις εκτιμήσεις που επικρατούσαν στο ξεκίνημα της χρονιάς και φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια ακόμα περίοδο που οι εταιρίες αφενός θα δείξουν υψηλότερα μεγέθη σε σχέση με πέρυσι αφετέρου θα ξεπεράσουν τις αρχικές εκτιμήσεις των αναλυτών.

Μέχρι στιγμής το 82% των εταιρειών έχει ανακοινώσει καλύτερα του αναμενόμενου κέρδη ανά μετοχή, σημειώνοντας την υψηλότερη θετική έκπληξη από το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Η ετήσια αύξηση κερδών αγγίζει το 10,3%, συνεχίζοντας την τάση διψήφιου ρυθμού ανάπτυξης για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Και στη γραμμή των εσόδων η εικόνα μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντική.

Το 79% των εταιρειών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για έσοδα, με μέση υπέρβαση 2,6%, η μεγαλύτερη από το τρίτο τρίμηνο του 2022. Στο ξεκίνημα της περιόδου δημοσίευσης οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της Αγοράς ανέμεναν ετήσιο ρυθμό αύξησης της κερδοφορίας του S&P-500 5% και αύξηση εσόδων 4%.

Το καθαρό περιθώριο κέρδους ωστόσο κινείται στο 12,3%, χαμηλότερα συγκριτικά με το 12,7% του προηγούμενου τριμήνου, αλλά είναι η 5η συνεχόμενη περίοδος με το περιθώριο να αντέχει πάνω από τα επίπεδα του 12%.

Στους τομείς με τις κορυφαίες επιδόσεις ξεχωρίζουν τρεις κλάδοι: Οι επικοινωνίες με +40,7% ετήσια αύξηση κερδών, κυρίως λόγω της Warner Bros, Discovery και της Meta, ο συνήθης ύποπτος της Πληροφορικής (Information Technology) με αύξηση +21,1%, με όλους τους υποκλάδους να εμφανίζουν διψήφια αύξηση και οι Χρηματοοικονομικές εταιρίες/Τράπεζες (Financials) με αύξηση κερδών +12,8%, με ισχυρές επιδόσεις από εταιρείες όπως η JPMorgan και η Allstate.

Ένα άλλο στοιχείο που χρήζει προσοχής είναι η αντίδραση της αγοράς στις αποκλίσεις από τις εκτιμήσεις: Παρόλο που οι θετικές εκπλήξεις επιβραβεύονται ελαφρώς λιγότερο από τον μέσο όρο (με μέση άνοδο 0,9% στις μετοχές), οι αρνητικές εκπλήξεις τιμωρούνται αυστηρά, με μέση πτώση -5,6%, υπερδιπλάσια από τον 5ετή μέσο όρο (-2,4%).

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ισχυρό ράλι που έχει προηγηθεί το οποίο καθιστά πιο έντονη την ανάγκη διόρθωσης σε ένα αρνητικό γεγονός ή σε μια αστοχία πρόβλεψης.

Ενδεχομένως αυτή η παρατήρηση να μην αφορά μόνο την αγορά της Αμερικής καθώς και οι υπόλοιπες αγορές έχουν ανατιμηθεί αισθητά σε αυτό το διάστημα πόσο μάλλον η ελληνική η οποία παραμένει σε ρυθμούς.

Για το σύνολο της χρονιάς οι εκτιμήσεις για την αύξηση της κερδοφορίας δίνουν ρυθμό αύξησης 9,9% διαμορφώνοντας ένα ΡΕ στις 22 φορές έναντι ιστορικών μέσων όρων 19,9 και 18,5 φορές για την πενταετία και τη δεκαετία.

Τα αποτελέσματα ολοκληρώνονται στο τέλος του μήνα ενώ η επιδραστική NVIDIA αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα στις 27 Αυγούστου.