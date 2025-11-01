Το YouTube διεξάγει ένα «πρόγραμμα εθελοντικής αποχώρησης» με αποζημίωση για εργαζόμενους που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαίωσε η εταιρεία στο TechCrunch την Τετάρτη. Η είδηση μεταδόθηκε αρχικά από το Sources.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του YouTube, Neal Mohan, ενημέρωσε τους εργαζόμενους σχετικά με το πρόγραμμα μέσω ενός εσωτερικού σημειώματος την Τετάρτη.

Το σημείωμα επίσης ανακοίνωσε ότι η εταιρεία που ανήκει στη Google αναδιοργανώνει τις ομάδες προϊόντων της σε τρεις ξεχωριστές οργανώσεις που όλες θα αναφέρονται απευθείας στον Mohan. Η ομάδα «Subscription Products» θα επικεντρώνεται στα συνδρομητικά προϊόντα του YouTube σε YouTube Music & Premium και OTT.

Η ομάδα «Viewer Products» θα επικεντρώνεται στην εμπειρία του θεατή στο κύριο app του YouTube, στο YouTube Kids, στο Learning, στο Trust & Safety και σε άλλα. Τέλος, η οργάνωση «Creator & Community Products» θα επικεντρώνεται στην υποστήριξη των δημιουργών και στη δημιουργία κοινότητας.

Η εταιρεία αναφέρει ότι δεν καταργείται καμία θέση στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών.

Η κίνηση αυτή γίνεται καθώς η Alphabet ανακοίνωσε τα κέρδη του τρίτου τριμήνου την Τετάρτη, αναφέροντας ότι τα έσοδα από διαφημίσεις του YouTube έφτασαν τα 10,26 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.