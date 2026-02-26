Ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ οι ζημιές της Stellantis στο δεύτερο εξάμηνο του 2025

Η Stellantis ανακοίνωσε την Πέμπτη καθαρές ζημίες ύψους 20,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αφού νωρίτερα αυτό το μήνα είχε ανακοίνωσε απομειώσεις ύψους 22,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο αυτή, καθώς μείωσε τις φιλοδοξίες της στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα (AOI) ήταν αρνητικά κατά 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους. Τόσο οι καθαρές ζημίες όσο και τα AOI ήταν εντός των προκαταρκτικών εκτιμήσεων που είχε δώσει η εταιρεία νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο κατασκευαστής των Jeep και Peugeot, του οποίου τα καθαρά έσοδα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, δήλωσε ότι είχε καταγράψει απομειώσεις ύψους 25,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρυσι. Αυτό οδήγησε σε αποτελέσματα για το 2025 που «αντικατοπτρίζουν το κόστος της υπερεκτίμησης του ρυθμού της ενεργειακής μετάβασης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα.

Οι απομειώσεις περιλαμβάνουν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητές πληρωμές, οι οποίες αναμένεται να κατανεμηθούν σε τέσσερα έτη από το 2026.

Η εταιρεία επανέλαβε την Πέμπτη τις προβλέψεις της για το 2026, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης των καθαρών εσόδων κατά ένα ποσοστό της τάξης του 5% και ενός προσαρμοσμένου λειτουργικού περιθωρίου κέρδους της τάξης του 1%. Προβλέπει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του κλάδου θα επιστρέψουν σε θετικό πρόσημο μόνο το 2027.

Η Stellantis επιβεβαίωσε ότι δεν θα καταβάλει μέρισμα φέτος.