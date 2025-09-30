«Ξεφεύγει» ο πληθωρισμός στη Γερμανία, προκαλώντας ερωτήματα για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Ανοδικά φαίνεται πως κινήθηκε για τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στη Γερμανία, με προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη από την Destatis να θέτουν στο επίκεντρο το περιθώριο χαλάρωσης των επιτοκίων για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κεντρική υπηρεσία, ο -εναρμονισμένος με τις τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης- πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 2,4% έναντι 2,1% τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 2,2%. Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 0,2% έναντι 0,1% τον Αύγουστο.

Ο γενικός πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε σε ετήσιο επίπεδο στο 2,4% έναντι 2,2% τον Αύγουστο ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 2,3%. Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 0,2% από 0,1% τον Αύγουστο.

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία τη διατήρηση του πληθωρισμού σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο στα επίπεδα του 2%.