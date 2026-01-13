Wall Street: Τι σηματοδοτούν τα μεγέθη δ' τριμήνου

Η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 βρίσκει τις διεθνείς αγορές σε φάση συσσώρευσης, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται σε υπεραγορασμένα επίπεδα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται πλέον από τη μακροοικονομική εικόνα στη μικροοικονομική πραγματικότητα, με τα εταιρικά αποτελέσματα και τις κατευθύνσεις κερδών για το 2026 να αποτελούν τον βασικό καταλύτη για την επόμενη κίνηση των αγορών.

Με την οικονομία να «τρέχει» σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η αγορά εμφανίζεται αισιόδοξη για τα επερχόμενα αποτελέσματα. Την αυλαία ανοίγει σήμερα η JPMorgan ενώ Citigroup, Wells Fargo και Bank of America θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. H τραπεζική εβδομάδα θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με τα αποτελέσματα των Goldman Sachs, Blackrock και Morgan Stanley με την αγορά να εκτιμά μέση αύξηση κερδών δ’ τριμήνου για το χρηματοοικονομικό κλάδο 12,1%.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2025 τα εταιρικά αποτελέσματα κατέγραψαν αύξηση εσόδων άνω του 8% και οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς αναμένουν κάτι αντίστοιχο και στο τέταρτο τρίμηνο — υπεραρκετό για να παραταθεί το σερί διψήφιας αύξησης κερδών, που πλέον μετρά τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα. Φαίνεται δε ότι υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για αισιοδοξία:

Πρώτον, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, που αναμένεται να οδηγήσουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης κερδών του τριμήνου, δεν δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης. Και δεύτερον, ο μέσος όρος των βασικών ισοτιμιών του δολαρίου ΗΠΑ ήταν χαμηλότερος από 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ενισχύοντας τα κέρδη που προέρχονται από το εξωτερικό για τις αμερικανικές πολυεθνικές.

Με αυτές τις βασικές παραμέτρους σε ισχύ ο S&P 500 αναμένεται να καταγράψει αύξηση κερδών 8,3% σε ετήσια βάση στο Q4:25, επίδοση που, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει το δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο θετικής μεταβολής.

Παράλληλα, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 7,7%, συνεχίζοντας μια μακρά περίοδο σταθερής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, οι αναλυτές αναθεώρησαν ανοδικά τις εκτιμήσεις κερδών κατά τη διάρκεια του τριμήνου, στοιχείο που υποδηλώνει βελτίωση των προσδοκιών και μεγαλύτερη ορατότητα στα αποτελέσματα.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν είναι ομοιόμορφη. Η αμερικανική αγορά εμφανίζει έντονη συγκέντρωση κερδών στον κλάδο της τεχνολογίας, ο οποίος αναμένεται να σημειώσει αύξηση κερδών σχεδόν 26%. Εταιρείες-βαρόμετρα όπως η NVIDIA, η Apple και η Microsoft αποτελούν τους βασικούς συντελεστές της συνολικής ανόδου, γεγονός που ενισχύει μεν τη δυναμική του δείκτη, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τον βαθμό εξάρτησης από περιορισμένο αριθμό μετοχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αποτιμήσεις παραμένουν απαιτητικές, με το forward P/E του S&P 500 να κινείται πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους (22,2x έναντι 20,0x) καθιστώντας την αγορά περισσότερο ευάλωτη σε ενδεχόμενες απογοητεύσεις αποτελεσμάτων. Σε επίπεδο κλάδων, οι τομείς Καταναλωτικών Αγαθών (Consumer Discretionary) με δείκτη 29,7x και Τεχνολογίας Πληροφορικής (Information Technology) με 26,3x εμφανίζουν τους υψηλότερους δείκτες P/E 12μήνου, ενώ οι κλάδοι Ενέργειας (16,6x) και Χρηματοοικονομικών (16,7x) καταγράφουν τους χαμηλότερους δείκτες P/E 12μήνου.

Η εικόνα στην Ευρώπη διαφοροποιείται. Οι ρυθμοί αύξησης κερδών είναι χαμηλότεροι, ωστόσο η κατανομή τους είναι πιο ισορροπημένη μεταξύ κλάδων. Οι αποτιμήσεις παραμένουν αισθητά χαμηλότερες (15,1x) σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, γεγονός που λειτουργεί ως «μαξιλάρι» σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας. Παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη χαμηλότερη αναπτυξιακή δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη στάση της νομισματικής πολιτικής, η ευρωπαϊκή αγορά εμφανίζεται λιγότερο εκτεθειμένη σε φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης αποδόσεων.

Συνολικά, το μήνυμα από το Q4:25 είναι σαφές: οι αγορές παραμένουν θεμελιωδώς ισχυρές, αλλά εισέρχονται σε φάση αυξημένης επιλεκτικότητας. Η περίοδος συσσώρευσης που παρατηρείται δεν αποτελεί απαραίτητα προάγγελο διόρθωσης, αλλά ένα στάδιο εξισορρόπησης πριν την επόμενη τάση. Μέχρι σήμερα οι εκτιμήσεις για την επόμενη χρήση του 2026 αναμένουν αύξηση 14,9% στην εταιρική κερδοφορία και 7,3% με κάθε ένα από τα τρίμηνα του 2026 να πατάει σε διψήφιο ποσοστό αύξησης καθαρών κερδών. Σε ένα περιβάλλον υψηλών αποτιμήσεων, η επιβεβαίωση των εταιρικών αποτελεσμάτων και το αξιόπιστο guidance για το 2026 θα καθορίσουν ποιοι κλάδοι και ποιες αγορές θα συνεχίσουν να προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι κυριότερες δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων τον Ιανουάριο στην Wall Street

PMO = Πριν το άνοιγμα της αγοράς, AMC = Μετά το κλείσιμο της αγοράς, E = Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης