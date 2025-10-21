Wall Street, προς τέταρτο τρίμηνο για «λίγο ακόμα»

Το τέταρτο τρίμηνο ξεκίνησε με δυναμική, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν (ως είθισται- αφού πρόβλημα που θα λυθεί δεν αποτελεί πρόβλημα) το δράμα του shutdown της κυβέρνησης και επικεντρώθηκαν αντ' αυτού στη σταθερή ανοδική τάση της αγοράς. Η τεχνολογία συνεχίζει να ηγείται, τροφοδοτώντας την αισιοδοξία ότι το τέταρτο τρίμηνο θα μπορούσε να επεκτείνει την ισχυρή πορεία που παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Χθες ήρθε μια ακόμα 5ετης συμφωνία αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσαν η Advanced Micro Devices και η OpenAI, με στόχο την κατασκευή και λειτουργία υπερσύγχρονων κέντρων δεδομένων Tεχνητής Nοημοσύνης βασισμένων στους επεξεργαστές της AMD. Οι μετοχές της AMD ανέβηκαν κατά 24%, προσθέτοντας 63 δισ. δολάρια στην αγοραία αξία της εταιρείας. Η κεφαλοποίηση των «επτά υπέροχων» ξεπέρασε το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγάλη ευκολία και βρίσκεται άνω των 17 τρισ. δολ, (ΑΕΠ Ευρωζώνης στα 16 τρισ. περίπου).

Ο Σεπτέμβριος αψήφησε την εποχικότητα με τον καλύτερο Σεπτέμβριο του S&P από το 2010 και τον καλύτερο του Dow Jones από το 2019. Ο S&P αυξήθηκε κατά 3,5%, ο Nasdaq κέρδισε 5,6% και ο Dow Jones ανέβηκε κατά 1,9%, καλύπτοντας το ένα τέταρτο των διψήφιων κερδών του Nasdaq και τη σταθερή δυναμική του S&P. Ωστόσο, με την έναρξη της περιόδου αποτελεσμάτων, οι επόμενες εβδομάδες θα δοκιμάσουν κατά πόσον τα θεμελιώδη μεγέθη μπορούν να φτάσουν τις υψηλές αποτιμήσεις.

Οι παράγοντες που οδήγησαν την αγορά την περασμένη εβδομάδα ανέδειξαν τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους, καλύπτοντας αγορές εργασίας, φαρμακευτικά προϊόντα, καταναλωτικά εμπορικά σήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη και ένα ιστορικό ράλι τον Σεπτέμβριο. Οι μετοχές εισέρχονται στη δεύτερη εβδομάδα του τέταρτου τριμήνου με ούριο άνεμο. Ωστόσο, η απουσία επίσημων οικονομικών δεδομένων, (με μόνο τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed την Τετάρτη και την έρευνα κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν την Παρασκευή) αφήνει την αγορά να πλοηγείται με λιγότερη ορατότητα από το συνηθισμένο.

Lockdown έως τη συνεδρίαση της FED;

Με τη FED να ετοιμάζεται για μια ακόμη μείωση επιτοκίων, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, που είχε από τις προηγούμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις, οι αγορές συνεχίζουν να εθελοτυφλούν ότι αυτήν τη φορά θα είναι αλλιώς. Το «απόλυτο χάος» επέρχεται από τις αναλύσεις των μεγάλων οίκων, όπου πλέον γίνεται εμφανές ότι υπάρχει φόβος από το μέγεθος του πρωτόγνωρου ράλι μιας πλειάδας μετοχών παγκοσμίως, (που ελέγχουν τους βασικούς δείκτες και ενισχύουν την πεποίθηση ότι όλα πάνε καλά). Δηλώσεις του στυλ «παραμένουμε ταύροι αλλά φοβόμαστε», εμφανίζονται καθημερινά σε αναλύσεις των οίκων, καθώς ουδείς θέλει να αποτύχει σε μια ενδεχόμενη κατάρρευση των αγορών. Εμείς σας το είπαμε θα πουν ότι φοβόμασταν! Ωστόσο, ουδεμία καθαρή θέση δεν μπορεί να καθοδηγήσει τους επενδυτές. Έπειτα από την παταγώδη αποτυχία πρόβλεψης του 2022, τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο στη μάχη των ακριβών προβλέψεων! Η στήλη έχει αναφερθεί εκτενέστερα στο θέμα και δεν την απασχολεί το «για λίγο ακόμη» να μην χάσουμε το 10%! Κοιτάζουμε τι έχουμε και όχι τι προσμένουμε!

Μια ανάλυση που θα τρομάξει

Σε μια πρόσφατη ανάλυση της, που πέρασε στα ψιλά γράμματα, η Fed κατέληξε σε ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα: οι προληπτικές μεταρρυθμίσεις μετά την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση που στοχεύουν στις μεγάλες τράπεζες δεν έχουν μειώσει τον κίνδυνο φερεγγυότητας. Αυτό αμφισβητεί την επικρατούσα αφήγηση ότι «οι μεγάλες τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και πολύ καλύτερα προετοιμασμένες για μια κρίση από ό,τι πριν από την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση».

Η εν λόγω ανάλυση εισάγει μια νέα, πιο προοδευτική μέτρηση φερεγγυότητας - το οικονομικό κεφάλαιο - που είναι πιο επίκαιρη και πιο ολοκληρωμένη από πολλά κοινώς χρησιμοποιούμενα μέτρα. Αντί να επικεντρώνεται στο λογιστικό κεφάλαιο, η Fed εκτιμά το οικονομικό κεφάλαιο, κάτι που έχει περισσότερο νόημα από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια, οι λογιστικές αλλαγές έχουν διευκολύνει τις μεγάλες τράπεζες να αποκρύψουν την πραγματική οικονομική τους κατάσταση. Όπως το να επιτρέπει σε μεγάλα ιδρύματα να συγκαλύψουν προβληματικά δάνεια και πρώιμα σημάδια πίεσης στο χαρτοφυλάκιο. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τις ΗΠΑ.

Τα ευρήματα της μελέτης θα εκπλήξουν αρνητικά όποιον έχει ακούσει τους Διευθύνοντες Συμβούλους και τις ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών να ισχυρίζονται την τελευταία δεκαετία ότι οι μεγάλες τράπεζες είναι καλύτερα προετοιμασμένες για μια κρίση από ό,τι πριν από την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση. Αρκεί, (εάν συμφέρει), να φθάσουν έγκαιρα στους κατάλληλους αποδέκτες!

Mε τις τεράστιες τράπεζες των ΗΠΑ να ανακοινώνουν την επόμενη εβδομάδα τα υψηλά τους κέρδη από τις συναλλαγές στη Wall Street και στη συνέχεια να ακολουθούν και οι υπόλοιπες «υπέροχες μετοχές», το ράλι του περασμένου τριμήνου, έθεσε υψηλότερα τον πήχη για το τέταρτο τρίμηνο, με το εύρος των κερδών του Οκτωβρίου και την πολιτική της Fed να αποτελούν πλέον τις βασικές δοκιμασίες για το τεστ αντοχής της αγοράς και το πόσο μπορεί να διαρκέσει. Ίσως για λίγο ακόμη μέχρι να βρούμε τον επόμενο και ο επόμενος τον αμέσως επόμενο κ.ο.κ.! Για όσους φυσικά αντέχουν στον συνωστισμό!