Wall Street: Διψήφιες προσδοκίες αύξησης κερδών και το 2026

Αν και στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια των δημοσιεύσεων για το σύνολο της κερδοφορίας του 2025, στις ΗΠΑ η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για το δ΄ τρίμηνο του 2025, μπορούμε πλέον με μεγαλύτερη βεβαιότητα να διαπιστώσουμε ότι η εταιρική κερδοφορία των εταιρειών του S&P 500 όχι μόνο παραμένει ισχυρή, αλλά παρουσιάζει και σαφή σημάδια βελτίωσης σε βασικές παραμέτρους. Η θετική εικόνα αποτυπώνεται κυρίως στην τάση των αναθεωρήσεων των εκτιμήσεων, με τις προβλέψεις για τα κέρδη τόσο για την τρέχουσα όσο και για τις επόμενες περιόδους να κινούνται σταθερά ανοδικά.

Μέχρι στιγμής, αποτελέσματα για το δ΄ τρίμηνο έχουν ανακοινώσει 481 εταιρείες του δείκτη S&P 500, που αντιστοιχούν στο 96,2% του συνόλου των εταιρειών που τον απαρτίζουν. Τα συνολικά κέρδη των εταιρειών αυτών αυξήθηκαν κατά 15,1% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9,4%. Παράλληλα, το 74,8% των εταιρειών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή, ενώ το 73,4% υπερέβη τις προβλέψεις για τα έσοδα, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερα ισχυρή εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας.

Κοιτώντας λίγο πιο μπροστά, στο α΄ τρίμηνο του 2026, τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 11,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 8,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Παρά το πιο επιφυλακτικό επενδυτικό κλίμα, ο κλάδος της τεχνολογίας παραμένει βασικός πυλώνας ανάπτυξης από το γ΄ τρίμηνο του 2023 και αναμένεται να διατηρήσει τον ίδιο ρόλο και στο α΄ τρίμηνο του 2026, με εκτιμώμενη αύξηση κερδών κατά 23,7%.

Χωρίς τη σημαντική συνεισφορά του τεχνολογικού κλάδου, η αύξηση των κερδών για το υπόλοιπο του δείκτη S&P 500 στο ίδιο τρίμηνο θα περιοριζόταν περίπου στο 5%, έναντι 11,3% για το σύνολο του δείκτη.

Συνολικά, δέκα κλάδοι δραστηριότητας αναμένεται να εμφανίσουν θετική αύξηση κερδών στο α΄ τρίμηνο του 2026. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Τεχνολογία, οι Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (+19%), τα Βασικά Υλικά (+14,6%), η Αυτοκινητοβιομηχανία (+12,9%) και οι Επιχειρηματικές υπηρεσίες (+7,3%).

Δεδομένης της εύθραυστης κατάστασης που επικρατεί στο γεωπολιτικό μέτωπο, η σύγκλιση μεταξύ προσδοκιών και πραγματικών επιδόσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αποτιμήσεις κινούνται ήδη σε ιστορικά υψηλούς πολλαπλασιαστές, ενσωματώνοντας μεγάλο μέρος των θετικών προσδοκιών. Ενδεχομένως, όταν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος ανακοινώσεων (στις αρχές Απριλίου), οι πολεμικές επιχειρήσεις να έχουν ολοκληρωθεί και η ένταση να έχει αποκλιμακωθεί, διαμορφώνοντας ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον για τις αγορές. Ωστόσο, οι δείκτες P/E παραμένουν απαιτητικοί — περίπου 24,7 φορές σε δημοσιευμένη βάση και 21,3 φορές με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026 — γεγονός που σημαίνει ότι τυχόν αποκλίσεις από τις προσδοκίες δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητες από την αγορά.

Η εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιριών του S&P-500 (2022 – 2026/27 Εκτ.)

Πηγή: Factset