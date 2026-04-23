Σε τροχιά σημαντικής υπεραπόδοσης έναντι της ευρύτερης αγοράς παραμένουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας το 2026, με την UBS να διαβλέπει περαιτέρω περιθώρια ανόδου για τον κλάδο, παρά το ήδη εντυπωσιακό ράλι των πρώτων μηνών.

Από τις αρχές του έτους, ο κλάδος καταγράφει άνοδο 14%, αφήνοντας κατά πολύ πίσω τον δείκτη Eurostoxx 600, ο οποίος περιορίζεται στο +5%. Την κούρσα οδηγούν οι εταιρείες που εστιάζουν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών.

Οι Grenergy, Orsted, Solaria και RWE καταγράφουν τις κορυφαίες επιδόσεις, ενώ αντίθετα, οι δύο «κολοσσοί» του κλάδου, η Iberdrola και η Enel, παρουσιάζουν χαμηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τον μέσο όρο.

Γιατί η UBS παραμένει «ταύρος»

Σύμφωνα με το σημείωμα των αναλυτών υπό τον Mark Freshney, η πρόσφατη άνοδος είναι πλήρως δικαιολογημένη.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι ο κλάδος ουσιαστικά ανακτά το χαμένο έδαφος μετά τη συρρίκνωση των πολλαπλασιαστών κερδών την περίοδο 2022-2024, ενώ η τρέχουσα κερδοφορία εμφανίζεται ισχυρότερη από τα ιστορικά δεδομένα.

Η UBS διατηρεί σύσταση «buy» για 13 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 59% της κεφαλαιοποίησης του κλάδου και στη στρατηγική της, ενώ προκρίνει τις ΑΠΕ έναντι των καθετοποιημένων ομίλων αλλά και την ηπειρωτική Ευρώπη έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα κορυφαία «picks» και οι στόχοι

RWE: Θεωρείται ιδανικά τοποθετημένη για να εκμεταλλευτεί την αστάθεια της αγοράς και η UBS προβλέπει ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) 11% έως το 2031.

Orsted: Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής δεν αντικατοπτρίζει το project pipeline πέραν των επόμενων 18 μηνών, ενώ σημειώνουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στα υπεράκτια αιολικά.

Grenergy: Αποτελεί το κορυφαίο «στοίχημα» στην αποθήκευση ενέργειας (BESS), με την πρόβλεψη για την καθαρή κερδοφορία να κάνει λόγο για ετήσια αύξηση 40% έως το 2029.

Οι «κόκκινες κάρτες»

Στον αντίποδα, η UBS εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική για τρεις συγκεκριμένους τίτλους:

National Grid: Η υψηλή αποτίμηση σε σχέση με τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση και η εκτίμηση ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) έχει πιάσει «ταβάνι», προκαλούν ανησυχία.

Verbund: Αναμένεται πτώση του EBITDA κατά 16% έως το 2027, καθώς η υποχώρηση των τιμών ρεύματος δεν φαίνεται να αντισταθμίζεται από τις νέες προσθήκες ΑΠΕ.

Drax: Η εταιρεία παραμένει αντιμέτωπη με πιέσεις στο κόστος παραγωγής και μείωση των όγκων πωλήσεων.