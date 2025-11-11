UBS: Οι τιμές του χρυσού ενδέχεται να αυξηθούν κατά 4.700 δολάρια ανά ουγγιά

Οι τιμές του χρυσού ενδέχεται να αυξηθούν προς τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι αυξανόμενοι πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, ακόμη κι αν η λήξη της παράλυσης της αμερικανικής κυβέρνησης (shutdown) βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, σύμφωνα με την UBS.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι η πρόσφατη διόρθωση του πολύτιμου μετάλλου αποτελεί απλώς προσωρινή παύση σε μια ευρύτερη ανοδική πορεία.

«Πιστεύουμε ότι οι τιμές του χρυσού μπορούν να κινηθούν υψηλότερα, ακόμη κι αν η ενδεχόμενη λήξη της μακροβιότερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ στηρίζει τη διάθεση για ρίσκο», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές υπό την καθοδήγηση της Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι σε σχετικό σημείωμα.



Η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει βασικός παράγοντας. Η ομάδα της UBS επισήμανε τα ερωτήματα γύρω από το χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας στη Γερουσία για την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου δαπανών, καθώς και την πιθανότητα νέας μερικής παράλυσης της κυβέρνησης στις αρχές του επόμενου έτους, εάν το Κογκρέσο δεν καταλήξει σε μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Η τράπεζα υπογράμμισε επίσης την αβεβαιότητα γύρω από την επικείμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που έχουν επιβληθεί βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA), εκτιμώντας ότι αυτό θα «παρέχει συνεχή στήριξη στον χρυσό».

Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα παγκόσμιου δημόσιου χρέους ενισχύουν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο, λόγω ανησυχιών για δημοσιονομική βιωσιμότητα και υποτίμηση νομισμάτων, σύμφωνα με την UBS. Τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council) έδειξαν ότι η συνολική ζήτηση έφθασε σε ιστορικό υψηλό το τρίτο τρίμηνο, κυρίως χάρη στις επενδυτικές ροές και τις ανανεωμένες αγορές από κεντρικές τράπεζες. Η UBS αναμένει ότι η συνολική ζήτηση για το 2025 θα είναι η ισχυρότερη από το 2011.

Οι προοπτικές της νομισματικής πολιτικής και των συναλλαγματικών ισοτιμιών παραμένουν επίσης θετικές για τον χρυσό, καθώς οι στρατηγικοί αναλυτές προβλέπουν δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων από τη Fed έως τις αρχές του 2026, επικαλούμενοι εξασθένηση της αγοράς εργασίας και πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

«Με τα πραγματικά επιτόκια στις ΗΠΑ να αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω, μειώνοντας την ελκυστικότητα του δολαρίου, θεωρούμε ότι ο χρυσός θα παραμείνει υποστηριζόμενος», σημείωσαν.



Συνολικά, η UBS παραμένει αισιόδοξη για τον χρυσό, χαρακτηρίζοντάς τον ως αποτελεσματικό μέσο διαφοροποίησης και αντιστάθμισης κινδύνου στα χαρτοφυλάκια.

Η τράπεζα επαναβεβαίωσε τον 12μηνο στόχο τιμής στα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά, προσθέτοντας ότι μια σημαντική αύξηση των πολιτικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων θα μπορούσε να οδηγήσει το πολύτιμο μέταλλο προς το ανώτερο εύρος στόχου των 4.700 δολαρίων ανά ουγγιά.