UBS: Οι κληρονόμοι των δισεκατομμυριούχων πλούτισαν πιο πολύ από ποτέ το 2025

Οι σύζυγοι και τα παιδιά των δισεκατομμυριούχων κληρονόμησαν περισσότερα πλούτη το 2025 από οποιοδήποτε άλλο έτος, από την έναρξη της καταγραφής το 2015, σύμφωνα με την έκθεση της UBS που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Στους 12 μήνες έως τον Απρίλιο, 91 άτομα έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσω κληρονομιάς, λαμβάνοντας συνολικά 298 δισ. δολάρια, αύξηση δηλαδή άνω του 1/3 από το 2024, ανέφερε η ελβετική τράπεζα.

«Αυτοί οι κληρονόμοι είναι απόδειξη μιας πολυετούς μεταβίβασης πλούτου που εντείνεται», δήλωσε ο Benjamin Cavalli, στέλεχος της UBS.

Η έκθεση βασίζεται σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μερικούς από τους υπερ-πλούσιους πελάτες της UBS και σε μια βάση δεδομένων που παρακολουθεί τον πλούτο των δισεκατομμυριούχων σε 47 αγορές σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Τουλάχιστον 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια θα κληρονομήσουν τα παιδιά δισεκατομμυριούχων τα επόμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τράπεζας.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης της κληρονομιάς αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ινδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία να ακολουθούν στη λίστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UBS.

Ωστόσο, οι δισεκατομμυριούχοι είναι ιδιαίτερα κινητικοί, ειδικά οι νεότεροι, κάτι που ίσως να αλλάξει αυτή την εικόνα, πρόσθεσε.

Η αναζήτηση καλύτερης ποιότητας ζωής, οι γεωπολιτικές ανησυχίες και οι φορολογικές εκτιμήσεις οδηγούν σε αποφάσεις μετεγκατάστασης, σύμφωνα με την έκθεση.

Στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με την τράπεζα θα κληρονομηθούν 206 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 15 χρόνια, οι ψηφοφόροι απέρριψαν την Κυριακή με συντριπτική πλειοψηφία την πρόταση για φορολόγηση 50% των κληρονομιών άνω των 62 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά από κριτικές ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μαζική έξοδο των πλουσίων.

Η Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ και η Σιγκαπούρη είναι μεταξύ των προτιμώμενων προορισμών των δισεκατομμυριούχων, δήλωσε ο Cavalli.