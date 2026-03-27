UBS: Βλέπει δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του 2026

Σε αναθεώρηση των προβλέψεών της για τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προχώρησε η UBS, εκτιμώντας πλέον ότι η Φρανκφούρτη θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με σημείωμα των οικονομολόγων της τράπεζας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5%.

Η αλλαγή πλεύσης της UBS έρχεται ως απάντηση στην πρόσφατη «επιθετική» ρητορική της ΕΚΤ και τις νέες προβλέψεις του προσωπικού της, οι οποίες έδειξαν σημαντική άνοδο του πληθωρισμού, παρά τη μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.

Το χρονοδιάγραμμα των αυξήσεων

Οι αναλυτές της UBS, υπό τον Reinhard Cluse, εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα κινηθεί βάσει των επικαιροποιημένων μακροοικονομικών προβλέψεων:

Στι 11 Ιουνίου αναμένεται η πρώτη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, τον Ιούλιο παύση για αξιολόγηση των δεδομένων και τον Σεπτέμβριος τη δεύτερη αύξηση, επίσης 25 μονάδων.

«Η ΕΚΤ φαίνεται να αναμένει ότι οι μισθοί θα ανταποκριθούν στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας τον πληθωρισμό αλλά ταυτόχρονα μετριάζοντας το πλήγμα στην ανάπτυξη», αναφέρουν οι οικονομολόγοι, τονίζοντας ότι τα στοιχεία για τις δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις θα είναι πιο ξεκάθαρα τον Ιούνιο.

Το «καλό» και το «κακό» σενάριο

Η πρόβλεψη της UBS συνοδεύεται από αστερίσκους και προς τις δύο κατευθύνσεις:

Το «κακό» σενάριο προβλέπει ότι αν ο πόλεμος στο Ιράν παραταθεί ή αν ο πληθωρισμός Μαρτίου εκπλήξει δυσάρεστα, η ΕΚΤ μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τα τέλη Απριλίου, ή ακόμη και να προχωρήσει σε επιθετικότερες αυξήσεις των 50 μονάδων βάσης.

Από την άλλη, το «καλό» σενάριο κάνει λόγο για μια ταχεία αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για παρεμβάσεις. Αντίθετα, αν η οικονομία της Ευρωζώνης δεχθεί ισχυρό πλήγμα (π.χ. μέσω δελτίου στην ενέργεια ή απότομης ανόδου της ανεργίας), η Τράπεζα ίσως αναγκαστεί να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.

Η UBS προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 3,4% τον Μάιο, προτού ξεκινήσει μια αργή αποκλιμάκωση προς το 2% έως το τέλος του 2028. Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο του 2,5%, οι πρώτες μειώσεις επιτοκίων (κατά 25 μ.β.) δεν αναμένονται πριν από το τέταρτο τρίμηνο του 2027.