Ισχυρή επιδείνωση εμφάνισε για τον Μάρτιο ο δείκτης επενδυτικού κλίματος για την Ευρωζώνη που καταρτίζει η Sentix, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ.

Σημειώνεται πως για την έρευνα ερωτήθηκαν 1.055 επενδυτές το διάστημα 5 έως 7 Μαρτίου.

Ο δείκτης επεδυτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -3,1 μονάδες έναντι 4,2 μονάδων τον Φεβρουάριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις -3 μονάδες.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Sentex, «η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος επηρεάζει αρνητικά τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι διαταραχές στη ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα.

Η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και η συνακόλουθη οικονομική αβεβαιότητα έχουν αρνητικές συνέπειες από την πλευρά των επενδυτών».

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών διαμορφώθηκε στις -9,5 μονάδες από -6,8 μονάδες τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης προσδοκιών (για τους επόμενους 6 μήνες) διαμορφώθηκε στις 3,5% μονάδες από 15,8 μονάδες.

Ακόμα, η έρευνα υπογραμμίζει πως «υπάρχει μια απότομη αύξηση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό», με κύριους «παράγοντες τη σημαντική αναταραχή στις αγορές ενέργειας και την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου».

Οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις προσδοκίες που έχουν οι επενδυτές από τις κεντρικές τράπεζες για τα επιτόκια και το κόστος δανεισμού. «Η νέα αύξηση του πληθωρισμού θα μπορούσε να αναγκάσει τις νομισματικές αρχές να λάβουν πιο περιοριστικά μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσθετη στήριξη της οικονομίας από τη νομισματική πολιτική φαίνεται όλο και πιο απίθανη» ανέφερε η Sentix.