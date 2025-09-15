Τραμπ: Θα ολοκληρωθεί σύντομα η συμφωνία για το TikTok - Μπέσεντ: Υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα εξελίχθηκαν πολύ καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχει η Αμερική σχετικά με την ιδιοκτησία της TikTok.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή.

«Η μεγάλη εμπορική συνάντηση στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας εξελίχθηκε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! Θα ολοκληρωθεί σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Επίσης, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι της χώρας μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι στις αμερικανο-σινικές εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη επιτεύχθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το TikTok, πλαίσιο που θα ανοίξει τον δρόμο για μετάβαση της πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία.

«Έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok. Οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι, θα συνομιλήσουν την Παρασκευή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, αλλά έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Μαδρίτη για να συζητήσουν εμπορικά και άλλα θέματα.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται του τελευταίου γύρου εμπορικών συνομιλιών με την Κίνα εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε δηλώσει ότι το TikTok ήταν ένα από τα θέματα που πιθανόν θα συζητηθούν.

Ο Τραμπ έχει παρατείνει επανειλημμένα την προθεσμία, που ο ίδιος είχε θέσει, για την επίτευξη συμφωνίας με την Κίνα για την πώληση τουλάχιστον μέρους της αμερικανικής επιχείρησης TikTok σε έναν ιδιοκτήτη που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν απαγόρευσε το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του με έδρα την Κίνα εκχωρήσει το μερίδιό του στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας κοινωνικών μέσων στις ΗΠΑ.