Τραμπ κατά Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων της Fed θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη

Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ανεπαρκή και «μικρή» σε σχέση με τις ανάγκες της αμερικανικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Τραμπ η μείωση θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον διπλάσια, δηλαδή 50 μονάδες βάσης, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η αναπτυξιακή δυναμική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που πιέζει εδώ και καιρό τη Fed να προχωρήσει σε επιθετικότερη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Τζερόμ Πάουελ, χαρακτηρίζοντας «άκαμπτο» τον επικεφαλής της Fed, λέγοντας παράλληλα ότι «επιμένει σε δειλές παρεμβάσεις».