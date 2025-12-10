Fed: Μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% - Μεικτά πρόσημα στη Wall Street

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε σήμερα σε νέα μείωση του βασικού επιτοκίου της κατά 25 μονάδες βάσης, σε ένα εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε ανησυχίες για την πορεία της πολιτικής από εδώ και πέρα και συνοδεύτηκε από αρνητικές ψήφους τριών μελών, κάτι που δεν είχε συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η ψηφοφορία, με ψήφους 9 υπέρ έναντι 3 κατά, χαρακτηρίστηκε και πάλι από διαφωνίες μεταξύ των τραπεζιτών – ο κυβερνήτης Στίβεν Μίραν τάχθηκε υπέρ μιας πιο απότομης μείωσης κατά μισό σημείο, ενώ οι περιφερειακοί πρόεδροι Τζέφρι Σμιντ του Κάνσας Σίτι και Όσταν Γκούλσμπι του Σικάγου υποστήριξαν τη διατήρηση της στάσης.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη αρνητική ψήφος του Μίραν, ο οποίος αποχωρεί από τη Fed τον Ιανουάριο, και η δεύτερη συνεχόμενη του Σμιντ. Η προηγούμενη συνεδρίαση με τρεις διαφωνίες χαρακτηρίστηκε επίσης από διαίρεση 2/1 μεταξύ των μελών που ήταν διχασμένα μεταξύ της ανάγκης για αυστηρότερη και χαλαρότερη νομισματική πολιτική.

Η δήλωση για τα επιτόκια μετά τη συνεδρίαση επαναχρησιμοποίησε τη γλώσσα της συνεδρίασης της FOMC πριν από ένα χρόνο.

«Κατά την εξέταση του εύρους και του χρονοδιαγράμματος των πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες

προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων», ανέφερε η δήλωση.

Με την τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων να έχει πλέον καταγραφεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πού θα κατευθυνθεί η FOMC από εδώ και πέρα, με μόνο περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις.

Το «dot plot» των προσδοκιών των μεμονωμένων αξιωματούχων για τα επιτόκια, το οποίο παρακολουθείται στενά, έδειξε μόνο μία μείωση το 2026 και μία άλλη το 2027, πριν το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων φτάσει σε έναν μακροπρόθεσμο στόχο γύρω στο 3%. Αυτές οι προβλέψεις παρέμειναν αμετάβλητες από την ενημέρωση του Σεπτεμβρίου, αλλά το διάγραμμα αντανακλούσε διαιρέσεις εντός της επιτροπής σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν τα επιτόκια.

Μαζί με τις δύο «αρνητικές» ψήφους για τη μείωση των επιτοκίων, τέσσερις άλλοι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου κατέγραψαν «ήπιες διαφωνίες», υποδηλώνοντας ότι δεν συμφώνησαν με την απόφαση. Επτά αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι δεν επιθυμούν μειώσεις το επόμενο έτος. Στις συνεδριάσεις της FOMC συμμετέχουν 19 κυβερνήτες και περιφερειακοί πρόεδροι, 12 από τους οποίους έχουν δικαίωμα ψήφου.

Όσον αφορά την οικονομία, η Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω τη συλλογική της εκτίμηση για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για το 2026, αυξάνοντας την πρόβλεψή της για τον Σεπτέμβριο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στο 2,3%. Η επιτροπή εξακολουθεί να αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% μέχρι το 2028.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, οι τιμές παραμένουν σταθερά υψηλές, με τον προτιμώμενο δείκτη της Fed να τοποθετεί τον ετήσιο ρυθμό στο 2,8% τον Σεπτέμβριο, τον πιο πρόσφατο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Αν και αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα υψηλά επίπεδα πριν από μερικά χρόνια, εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Εκτός από την απόφαση για τα επιτόκια, η Fed ανακοίνωσε επίσης ότι θα ξαναρχίσει να αγοράζει κρατικά ομόλογα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου ότι θα σταματήσει τη μείωση του ισολογισμού της αυτό το μήνα. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ανησυχιών για πιέσεις στις αγορές διανυκτερεύουσας χρηματοδότησης.

Η Fed θα ξεκινήσει με την αγορά κρατικών ομολόγων αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα, οι αγορές αναμένεται να «παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μερικούς μήνες» και στη συνέχεια πιθανότατα θα «μειωθούν σημαντικά».

Μεικτές τάσεις στην Wall Street

Η απόφαση της Fed φάνηκε να δίνει ώθηση προς τα πάνω και στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της Wall Street.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Dow Jones Industrial κατέγραψε κέρδη κατά 0,65% διαμορφούμενος στις 47.870, 73 μονάδες, ενώ άνοδο 0,30% κατέγραψε και ο S&P 500 στις 6.860,73 μονάδες. Οριακές απώλειες για τον Nasdaq στο 0,03% και τις 23.568,48 μονάδες.

Οι μετοχές κυμάνθηκαν μεταξύ ελαφρών κερδών και απωλειών στις πρόσφατες συνεδριάσεις που προηγήθηκαν της συνεδρίασης – της τελευταίας για το έτος – και οι επενδυτές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομοσπονδιακών κεφαλαίων είχαν σε μεγάλο βαθμό προβλέψει ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια.

Η προηγούμενη συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από υποτονικές κινήσεις στην ευρύτερη αγορά, όπου ο ευρύς δείκτης S&P 500 και ο δείκτης Dow των 30 μετοχών έκλεισαν με απώλειες, ενώ ο δείκτης Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών μετοχών, σημείωσε μικρή άνοδο.

Ο S&P 500 βρίσκεται λιγότερο από 1% κάτω από το τελευταίο ρεκόρ κλεισίματος που σημείωσε στις 28 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από την τελευταία απόφαση της Fed.