Τραμπ: Απειλεί με νέους δασμούς την Ινδία, αν δεν περιορίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Οι ΗΠΑ μπορεί να αυξήσουν τους δασμούς στην Ινδία εάν η Νέο Δελχί δεν ικανοποιήσει το αίτημα της Ουάσιγκτον να περιορίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, εντείνοντας την πίεση στη χώρα της Νότιας Ασίας, καθώς οι εμπορικές συνομιλίες παραμένουν ατελέσφορες.

«Ο (Πρωθυπουργός Ναρέντρα) Μόντι είναι καλός άνθρωπος. Ξέρει ότι δεν ήμουν ευχαριστημένος και είναι σημαντικό να με κάνει ευχαριστημένο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

«Κάνουν εμπόριο και μπορούμε να αυξήσουμε τους δασμούς τους πολύ γρήγορα», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν έπειτα από μήνες εμπορικών διαπραγματεύσεων, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να διπλασιάσουν τους δασμούς εισαγωγής σε ινδικά προϊόντα στο 50% πέρυσι, ως τιμωρία για τις μαζικές αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Οι ινδικές αγορές αντέδρασαν τη Δευτέρα, με τον δείκτη μετοχών της τεχνολογίας πληροφοριών να πέφτει περίπου 2,5% στο χαμηλότερο επίπεδό του σε περισσότερο από ένα μήνα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι τεταμένες εμπορικές σχέσεις μπορεί να καθυστερήσουν περαιτέρω μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, στενός σύμμαχος του Τραμπ που ταξιδεύει μαζί του, δήλωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και οι υψηλότεροι δασμοί στην Ινδία συνέβαλαν στον περιορισμό των ινδικών εισαγωγών πετρελαίου.

Οι ενέργειες του Τραμπ ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους η Ινδία αγοράζει τώρα «σημαντικά λιγότερο ρωσικό πετρέλαιο», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η Ινδία υιοθέτησε μια προσεκτική διπλωματική στάση μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, προτρέποντας τον διάλογο χωρίς να κατονομάζει ρητά την Ουάσιγκτον.

Παρά τους υψηλούς δασμούς, οι εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Νοέμβριο, αν και οι αποστολές μειώθηκαν κατά περισσότερο από 20% μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου 2025. Καθώς το Νέο Δελχί επιδιώκει να συνάψει εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση ζήτησε από τις εταιρείες διύλισης να δημοσιοποιούν κάθε εβδομάδα τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των ΗΠΑ.

Ο Μόντι έχει μιλήσει με τον Τραμπ τουλάχιστον τρεις φορές από την επιβολή των δασμών. Ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας συναντήθηκε με αξιωματούχους του εμπορίου των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, αλλά οι συνομιλίες παραμένουν σε εκκρεμότητα.