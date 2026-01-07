Τι κρίνει το ράλι στις αγορές

Μπορεί να μην έχουμε δει ακόμα το πρώτο ρεκόρ για το 2026, ωστόσο οι αγορές έχουν αντιδράσει θετικά στις δύο ημέρες συναλλαγών του νέου έτους. Άφησαν έτσι πίσω το αρνητικό σερί των τεσσάρων συνεδριάσεων, με το οποίο ο S&P 500 έκλεισε το 2025, με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Όπως είχαμε αναφέρει στα μέσα Δεκεμβρίου, η ανοδική κίνηση που περίμεναν οι επενδυτές στο παραδοσιακό Santa Rally, ενδεχομένως μετατίθεται για τον Ιανουάριο.

Ο… καλός Ιανουάριος αποτελεί πάντοτε έναν καλό οιωνό για τις αγορές, με τον S&P 500 να σημειώνει κέρδη της τάξης του 11,8% κατά τη διάρκεια των ετών που ο Ιανουάριος ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο. Όταν όμως ο Ιανουάριος «δίνει» κέρδη άνω του 5% στα χρηματιστήρια, η ιστορία έχει δείξει ότι η χρονιά κλείνει κατά μέσο όρο με άνοδο της τάξης του 16%.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στατιστικό δείχνει πως όταν ο S&P 500 ολοκληρώνει με θετικό πρόσημο τις πρώτες πέντε συνεδριάσεις, τότε καταγράφει ράλι με κέρδη κατά μέσο όρο 14,2% στο σύνολο του έτους. Μάλιστα, το συγκεκριμένο στοιχείο εμφανίζει ποσοστό ακριβείας της τάξης του 83,3% με τα στατιστικά να πηγαίνουν πίσω έως το 1950.

Τι πρέπει να περιμένουμε, λοιπόν, τον Ιανουάριο και ποιες είναι οι εξελίξεις που πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές για να προβλέψουν την τάση των επόμενων μηνών;

Ο νέος χρόνος μπήκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες να… κάνουν ποδαρικό με μία πρωτοφανή αποστολή που διήρκεσε 2 ώρες και 20 λεπτά, πραγματοποιήθηκε μέσω αέρος, εδάφους και θάλασσας και ξάφνιασε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι επενδυτές προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνουν οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, τόσο για τον γεωπολιτικό κίνδυνο, όσο και για την τάση σε διάφορα assets. Μέχρι στιγμής όχι μόνο δείχνουν ψυχραιμία αλλά και οδηγούν τους δείκτες της Wall Street σε νέα ιστορικά υψηλά.

Είναι εύλογο να υπάρχουν ανησυχίες για την πορεία των μετοχών μετά από τρία χρόνια διαστημικών αποδόσεων και στο κάδρο μπαίνουν ακόμα περισσότερο οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι – με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και το ενδεχόμενο επέμβασης της Κίνας στην Ταϊβάν να βρίσκονται στην κορυφή.

Αφού καταλαγιάσει η σκόνη από τη σύλληψη του Μαδούρο, το ενδιαφέρον του επενδυτικού κόσμου θα στραφεί και πάλι στα επιτόκια. Και αυτό γιατί ο Τζερόμ Πάουελ είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων στις 28 Ιανουαρίου, ρίχνοντας ακόμα περισσότερο νερό στον μύλο του χρηματιστηριακού ράλι. Ακόμα και αν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια τώρα, η αλλαγή σκυτάλης τον Μάιο προμηνύει μεγαλύτερη ανοχή στη χαλαρή νομισματική πολιτική, μία συνθήκη που παραδοσιακά ευνοεί τις μετοχές και γενικότερα τα risk assets.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τον νέο επικεφαλής της Federal Reserve μέσα στον Ιανουάριο προσφέροντας στους αναλυτές τη δυνατότητα να τρέξουν τα δικά τους σενάρια για την πορεία των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του 2026. Όσο χειρότερα εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία, τόσο θα αυξάνονται οι πιθανότητες επιθετικών μειώσεων των επιτοκίων, όμως σε κάθε περίπτωση ο νέος «μαέστρος» των αγορών θα συμφωνεί με το δόγμα Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια. Που συνεπάγεται ότι οι επενδυτές θα έχουν έναν σύμμαχο, ανεξάρτητα με τις εξελίξεις των επόμενων μηνών.

Όσο για τα crypto, το Bitcoin συνεχίζει να δείχνει εξαιρετικά ευάλωτο, συντηρώντας ένα κλίμα επιφυλακτικότητας. Μέχρι και οι πιο αισιόδοξοι για τη μακροπρόθεσμη πορεία των κρυπτονομισμάτων πιστεύουν ότι το 2026 δεν θα είναι μία «εύκολη» χρονιά, ήτοι μία χρονιά που θα δώσει εντυπωσιακά κέρδη. Πάντως, η γνωστή και μη εξαιρετέα Κάθι Γουντ συνεχίζει να ποντάρει στην ανάκαμψη των crypto, ενώ τα ETFs της ARK υπεραπέδωσαν της αγοράς, με το ARK Innovation ETF να σημειώνει κέρδη 39% το 2025 και το ARK Next Generation Internet ETF να αποδίδει 40%, όταν ο S&P 500 έκλεισε το έτος με άνοδο 16,4%.