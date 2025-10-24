Μεταβλητότητα φέρνει ο Νοέμβριος στις αγορές

Μια εβδομάδα απομένει για τον «μήνα των μεγάλων κραχ» να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το όνομα που του έχει δώσει η επενδυτική κοινότητα. Μια εβδομάδα γεμάτη με Κεντρικές Τράπεζες και ιδιαίτερα εν αναμονή της πτώσης επιτοκίων από τη FED και τα σχόλια Πάουελ που θα γεμίσουν με BONUS τα GOLDEN BOYS.

Επίσης, η επενδυτική κοινότητα βρίσκεται εν αναμονή, τελικά, της συνάντηση του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρόεδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας/Ειρηνικού (APEC), όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, καθώς οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου επιδιώκουν να αποκλιμακώσουν τον συνεχιζόμενο μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο. Η τελευταία συνάντηση τους ήταν το 2019.

Οι αγορές δίνουν μεγάλη βάση στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγει συνεχώς μέτωπα. Χθες, με ανακοίνωσή του μέσω Truth Social, γνωστοποίησε ότι διακόπτει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά, επειδή η κυβέρνηση της επαρχίας του Οντάριο μετέδωσε μια διαφήμιση στην οποία ο πρώην πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν μιλούσε αρνητικά για τους δασμούς.

Θα τελειώσει την Πέμπτη η διαμάχη με την Κίνα;

Όταν ο Τραμπ άρχισε τον εμπορικό του πόλεμο, η εναρκτήρια υπόθεσή του ήταν πως επειδή η Αμερική αγοράζει πολλά περισσότερα από την Κίνα απ’ όσο η Κίνα από την Αμερική, οι ΗΠΑ ήταν αυτές που είχαν το πλεονέκτημα. Αυτό όμως γνωρίζει ότι δεν ισχύει.

Αν οι ΗΠΑ μπορούσαν εύκολα να αντικαταστήσουν όλα τα αγαθά που αγοράζουν από την Κίνα, τότε θα υπήρχε το πλεονέκτημα. Αλλά για ορισμένα βασικά εμπορεύματα, η Κίνα είναι μακράν ο κυρίαρχος προμηθευτής.

Η πιο προφανής κατηγορία είναι οι σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά των οποίων την εξαγωγή η Κίνα απειλή τώρα να περιορίσει αυστηρά. Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχίσει για την κυριαρχία της πρωτοκαθεδρίας στον πλανήτη και οι συμμαχίες των κρατών έχουν ήδη προχωρήσει σε άλλο επίπεδο.

Ο πόλεμος των τσιπ

Όταν οι ΗΠΑ στόχευσαν την Huawei με κυρώσεις και απαγόρευσαν στις αμερικανικές εταιρείες να της πωλούν τσιπ υπολογιστών, ορισμένοι προέβλεψαν μια επώδυνη πτώση και τον «θάνατο» μιας κορυφαίας κινεζικής τεχνολογικής εταιρείας.

Αλλά η Huawei κατάφερε να ανακάμψει με τσιπ και τεχνολογία κατασκευασμένα στην Κίνα και τώρα φαίνεται πως γίνεται όλο και πιο δυνατή. Την περασμένη εβδομάδα, η ολλανδική κυβέρνηση πήρε τον έλεγχο της Nexperia, που εδρεύει στην Ολλανδία και ανήκει στην Κίνα, επικαλούμενη έναν νόμο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την πρόσβαση σε κρίσιμα αγαθά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και είναι κρίσιμες για τα πάντα, από τα αυτοκίνητα μέχρι τα ιατρικά μηχανήματα.

Η Nexperia αντιπροσωπεύει το 10% της παγκόσμιας αγοράς.

Ωστόσο, αν ο νόμος αυτός εφαρμόζεται για πρώτη φορά, αυτό οφείλεται καθαρά στο γεωπολιτικό πεδίο. Οι εξαγωγές τσιπ δεν είναι απλές και η υπεροχή σε αυτόν τον τομέα θα μας απασχολήσει και θα είναι η αφορμή για την επόμενη γεωπολιτική σύγκρουση μεταξύ των ισχυρών του πλανήτη.

Μην ξεχνάμε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές στη Χάγη τον Ιούνιο ότι ο Κινέζος διευθύνων σύμβουλος της Nexperia θα πρέπει να αντικατασταθεί. Να υπενθυμίσω ότι, η Κίνα αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των κύριων προμηθειών τσιπ - εξορύσσει επίσης περίπου το 60% και επεξεργάζεται περίπου το 90% των σπάνιων γαιών παγκοσμίως, κρίσιμα εξαρτήματα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μαχητικά αεροσκάφη.

Τελικά έχουμε «φούσκα»;

Μια από τις πιο αξιόπιστες φωνές των τελευταίων ετών, ο Ed Yardeni, πιστεύει ότι ενώ σχηματίζονται χρηματοοικονομικές «φούσκες» σε όλες τις αγορές, η τελική τους έκρηξη είναι απίθανο να προκαλέσει κραχ ή ύφεση.

Αντίθετα, τις βλέπει ως υγιείς διορθώσεις που θα μπορούσαν να επαναφέρουν τις αποτιμήσεις και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες αγοράς. «Υπάρχουν φούσκες εκεί έξω. Θα σκάσουν επειδή αυτό κάνουν οι φούσκες. Ωστόσο, είναι απίθανο να ακολουθήσουν το σενάριο της Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης. Είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν ευκαιρίες αγοράς σε διάφορες αγορές περιουσιακών στοιχείων». «Χαράς ευαγγέλια» οι δηλώσεις για τους «buy the dip» του πλανήτη μας!

Ο Yardeni απέρριψε τους τρέχοντες φόβους για μια «φούσκα των πάντων» ως υπερβολικούς, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοιες ανησυχίες κατά την εποχή της πανδημίας δεν οδήγησαν σε μόνιμη ζημιά.

«Πολλές φούσκες έσκασαν, αλλά δεν προκάλεσαν οικονομική καταστροφή ή ύφεση. Εδώ είμαστε σήμερα, με το πραγματικό ΑΕΠ των ΗΠΑ σε ιστορικό υψηλό».

Ωστόσο, με την τεράστια ανισορροπία που επικρατεί στο σύστημα και με την άνοδο όλων των αξιών, τον φόβο να χάσεις ένα ράλι, τα τουίτ του προέδρου, τα γεωπολιτικά, τους δασμούς (που τώρα θα δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό), το τεράστιο χρέος των ΗΠΑ, ΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΧΡΕΟΣ, τα καμπανάκια από ΔΝΤ, από Παγκόσμια Τράπεζα, από MOODYS κλπ, κλπ., ο Yardeni πιθανότατα αυτήν τη φορά θα πέσει έξω στις προβλέψεις του.

Μπορεί να υποστηρίζει ότι αυτές οι συνθήκες αντικατοπτρίζουν προηγούμενους κύκλους που επιλύθηκαν μέσω σύντομων διορθώσεων και ότι οι συγκρίσεις με την κατάρρευση των τηλεπικοινωνιών του 1999 είναι άστοχες επειδή ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης σήμερα προέρχεται από τις ισχυρές ταμειακές ροές των υπερεπενδυτών, όμως οι επενδυτές είναι άτομα που ακολουθούν μια λανθασμένη τακτική τα τελευταία χρόνια. Μια ματιά την περασμένη εβδομάδα σε meme μετοχές στις ΗΠΑ, μας έδειξε την τεράστια κερδοσκοπία που εμφανίζεται πάντα στο τέλος ενός μεγάλου ανοδικού κύκλου. Μετοχές από 0,5 σεντ έπιαναν τα 9 δολάρια, γυρνούσαν στα 3, ξανά στα 6 κλπ, κλπ.

Εταιρείες με το ένα πόδι στη χρεοκοπία, εκτοξεύονταν γιατί ήταν σορταρισμένες κατά 80% και κάποιοι αποφάσισαν να παίξουν το παιχνίδι του κάψιμου της λογικής!

Στο κάτωθι διάγραμμα παρακολουθούμε την απόδοση του S&P 500 από την κρίση του 2008. Χωρίς να αναφέρω τεχνικά σημεία παρά μονό τα γεγονότα και την ανοδική γραμμή τάσης, διακρίνουμε τη διαφορά. Οι κρίσεις μετά το 2008 άλλαξαν τον τρόπο παιχνιδιού.

Τι φταίει σε αυτό; Μα φυσικά η ρευστότητα! Απεριόριστη για όσο κρατούν, χωρίς ουσιαστικό συμμάζεμα της! Η κατάληξη αυτού του εγχειρήματος θα ταρακουνήσει το διάγραμμα!

Το παραδοσιακό Santa Claus ράλι ξεκίνησε νωρίτερα εφέτος σύμφωνα με τον Yardeni. Και είναι ακόμα Οκτώβριος! Μια εβδομάδα απομένει να φύγει «ο μήνας των μεγάλων κραχ»! Προλαβαίνει άραγε να δικαιολογήσει το όνομα του, ή, η δύναμη των τουίτ, που έστειλε τον S&P 500 από το -4%, στα νέα υψηλά σήμερα θα αποδειχθεί η μεγαλύτερη παγίδα; Το παραμύθι με τον Πέτρο και τον Λύκο περνάει σε άλλη διάσταση, αλλά το τέλος πάντα είναι το ίδιο!