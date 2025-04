Το στρατηγικό πλεονέκτημα της Κίνας έναντι των δυτικών οικονομιών

Με τον εμπορικό πόλεμο να έχει εδραιωθεί για τα καλά στον πλανήτη, οι δυτικές κοινωνίες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Έχω κατακρίνει στο παρελθόν τη λανθασμένη στρατηγική της παγκοσμιοποίησης που βοήθησε στην αποχαύνωση των δυτικών κοινωνιών και στην πεποίθηση ότι όλα προέρχονται με κάποιον μαγικό τρόπο, χωρίς να χρειαστεί κάποιος να τα παράξει. Τα νέα γαλλικά μπλουζάκια μάρκας φθείρονται σε λιγότερο από ένα χρόνο. Τα πλυντήρια, οι τηλεοράσεις, οι υπολογιστές και άλλα καταναλωτικά αγαθά είναι για πέταμα μετά από τρία χρόνια κ.ο.κ.



Στον αντίποδα ή αίσθηση ότι κάθε χρόνο θα έχουμε και από ένα καινούργιο πιο μοντέρνο μπλουζάκι, κινητό, αυτοκίνητο κλπ οδήγησε τις δυτικές κοινωνίες στον αχαλίνωτο δανεισμό για απόκτηση όλο και περισσότερων αγαθών, που ωφελούν μόνο το τραπεζικό σύστημα, ενώ οδηγούν στην ψευδή αίσθηση της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου, μέσα από την κενότητα που μας προσφέρουν.

Το καλύτερο είναι ότι εκτοξεύουν σε πρωτοφανή επίπεδα ρεκόρ το παγκόσμιο ιδιωτικό χρέος και σήμερα η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη όχι με την απειλή των δασμών,(αυτό είναι κόκκος άμμου μέσα στην έρημο) αλλά με την απειλή να χαθεί η πλασματική εικόνα της ευφορίας με δανεικά. Ως συνήθως όλα τα κραχ προέρχονται από την κατάρρευση των τραπεζών, όπως και το πρόσφατο 2008, και αυτό που ζήσαμε στην χώρα μας το 2015 με την εξαύλωση των ελληνικών τραπεζών,(που τώρα είναι ευκαιρία αγορών). Και κάθε φορά η ιστορία θα επαναλαμβάνεται ως «τραγωδία» για τους περισσότερους κατοίκους του πλανήτη.

Ρομπότ το στρατηγικό πλεονέκτημα της Κίνας

Κι όμως η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται μέσω των νέων τεχνολογιών και όλος ο πόλεμος θα γίνεται για την επικράτηση του καλύτερου ρομπότ που θα παράγει τα καλύτερα για τους καλύτερους. Σύμφωνα με έγκυρες αναλύσεις, το στρατηγικό πλεονέκτημα της Κίνας στον εμπορικό πόλεμο προέρχεται από την εκτεταμένη χρήση ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης στην κατασκευή, η οποία ενισχύει την αποτελεσματικότητα, μειώνει το κόστος και βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων.



Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στην Κίνα να διατηρήσει ανταγωνιστικές τιμές στις εξαγωγές της παρά τους δασμούς και άλλους εμπορικούς φραγμούς. Η Κίνα έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, με γνώμονα τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και πολιτικές. Η πρωτοβουλία «Made in China 2025», που ξεκίνησε πριν από σχεδόν μια δεκαετία, έχει επικεντρωθεί στην αναβάθμιση των κατασκευαστικών ικανοτήτων, με τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη να έχουν προσδιοριστεί ως βασικοί τομείς ανάπτυξης

Τα εργοστάσια σε όλη την Κίνα αυτοματοποιούνται με πρωτοφανή ρυθμό. Τα ρομπότ χειρίζονται όλο και περισσότερο εργασίες όπως η συγκόλληση, η διαλογή και η συναρμολόγηση, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένο κόστος εργασίας. Αυτή η αυτοματοποίηση είναι ζωτικής σημασίας καθώς η Κίνα αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και της φθίνουσας προθυμίας των εργαζομένων να αναλάβουν βιομηχανικές θέσεις εργασίας. Κάτι που παρατηρείται εδώ και χρόνια στις δυτικές κοινωνίες. Η Κίνα έχει πλέον περισσότερα ρομπότ εργοστασίων ανά 10.000 εργάτες μεταποίησης από οποιαδήποτε χώρα εκτός από τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής. Αυτό τοποθετεί την Κίνα μπροστά από τις παραδοσιακές βιομηχανίες παραγωγής ισχύος όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία όσον αφορά την πυκνότητα ρομπότ στα εργοστάσιά της.

Αντίκτυπος στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα

Η ευρεία υιοθέτηση των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης στην κινεζική κατασκευή όχι μόνο βοήθησε την Κίνα να αντέξει τις εμπορικές εντάσεις, αλλά και την τοποθέτησε να κυριαρχεί στη μαζική παραγωγή καθώς το εργατικό δυναμικό της γερνάει και γίνεται λιγότερο διατεθειμένο προς τη βιομηχανική εργασία. Αυτή η στρατηγική κίνηση είναι πιθανό να εδραιώσει περαιτέρω τον ρόλο της Κίνας ως κύριος παίκτης στην παγκόσμια μεταποίηση. Ο μυστικός άσος της Κίνας στον εμπορικό πόλεμο είναι ένας στρατός ρομπότ που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια, που αυτοματοποιούνται με αστραπιαίο ρυθμό. Ως αποτέλεσμα, τα κινεζικά εργοστάσια μπορούν να διατηρούν τις τιμές πολλών εξαγωγών τους χαμηλές, αποκτώντας πλεονέκτημα στον εμπορικό πόλεμο και ενάντια στους υψηλούς δασμούς του προέδρου Τραμπ.

Το νέο σλόγκαν της Κίνας

Ο Χε Λιανγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Yunmu Intelligent Manufacturing -μιας από τις κορυφαίες κινεζικές εταιρείες παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ- δήλωσε ότι στόχος είναι να μετατραπούν τα ρομπότ σε ένα νέο βιομηχανικό τομέα. «Η προσδοκία για τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι να δημιουργήσουν μια νέα βιομηχανία, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα», είπε. «Από αυτή την άποψη, πρόκειται για εθνική στρατηγική». Τα ρομπότ αντικαθιστούν εργαζομένους όχι μόνο στα εργοστάσια αυτοκινήτων, αλλά και στα χιλιάδες μικρά εργαστήρια της Κίνας. Το σλόγκαν που κυκλοφορεί στην κίνα είναι ότι «Ένας άνθρωπος μπορεί να δουλέψει 8 ώρες, αλλά ένα μηχάνημα μπορεί 24».

Τον προηγούμενο μήνα, ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ ανακοίνωσε πως το σχέδιο για το 2025 περιλαμβάνει «εντατική ανάπτυξη» έξυπνων ρομπότ. Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης ανακοίνωσε επενδυτικό ταμείο $137 δισ. για ρομποτική, ΑΙ και άλλες προηγμένες τεχνολογίες. Οι κινεζικές τράπεζες έχουν αυξήσει τη δανειοδότηση προς τη βιομηχανία κατά $1,9 τρισεκατομμύρια την τελευταία τετραετία -για την κατασκευή νέων εργοστασίων και τον εκσυγχρονισμό παλιών. Τα πανεπιστήμια της Κίνας παράγουν περίπου 350.000 μηχανολόγους μηχανικούς τον χρόνο, ενώ στις ΗΠΑ ο αντίστοιχος αριθμός είναι μόλις 45.000.

Οι πιο αξιόλογες εταιρείες ρομποτικής

Η Siasa Group αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία ρομποτικής στην Κίνα, που ειδικεύεται σε βιομηχανικά ρομπότ, ρομπότ εξυπηρέτησης και ευφυή εξοπλισμό. Η New Time Robotics, μια εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την κατασκευή βιομηχανικών ρομπότ, όπως ρομπότ συγκόλλησης, ρομπότ ζωγραφικής και ρομπότ συναρμολόγησης. Παρέχουν επίσης ρομποτικές λύσεις για διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ηλεκτρονικής και της εφοδιαστικής. Η Jergens Inc είναι κατασκευαστής βιομηχανικών ρομπότ και ρομποτικών συστημάτων, με εστίαση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και logistics. Η Gerg Robotics, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε βιομηχανικά ρομπότ, όπως ρομπότ συγκόλλησης, ρομπότ βαφής και ρομπότ συναρμολόγησης. Παρέχουν

επίσης ρομποτικές λύσεις για διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ηλεκτρονικής και της εφοδιαστικής. Η Schmalz Inc., κατασκευαστής βιομηχανικών ρομπότ και ρομποτικών συστημάτων, με έμφαση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και logistics.. Η KUKA Inc, αποτελεί θυγατρική της Schmalz Inc., η KUKA είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία ρομποτικής με ισχυρή παρουσία στην Κίνα. Προσφέρουν μια σειρά από βιομηχανικά ρομπότ, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρών ρομπότ LBR iiwa και των συμπαγών ρομπότ KR AGILIX1.



Η ABB Inc.,ένας παγκόσμιος ηγέτης στη ρομποτική και τον αυτοματισμό, προσφέρει μια σειρά από βιομηχανικά ρομπότ, συμπεριλαμβανομένων των ρομπότ SCARA, των καρτεσιανών ρομπότ και των ρομπότ δέλτα. Η Epson Robots, είναι θυγατρική της ιαπωνικής εταιρείας Epson, προσφέρει μια σειρά από βιομηχανικά ρομπότ, συμπεριλαμβανομένων των ρομπότ SCARA, των καρτεσιανών ρομπότ και των ρομπότ πολικών συντεταγμένων. Και πολλές άλλες όπως η Jergens Inc., η Schmalz Inc. Αυτές είναι οι κυριότερες εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της βιομηχανίας ρομποτικής της Κίνας, οδηγώντας την καινοτομία και την υιοθέτηση ρομποτικών τεχνολογιών σε διάφορους τομείς.

Ποιος θα αγοράσει

Συμπερασματικά, όλα κυλούν ομαλά, τα κινέζικα εργοστάσια θα δουλεύουν 24 ώρες το 24ώρο και οι υπόλοιπος πλανήτης θα καταναλώνει. Μάλλον ταινία επιστημονικής φαντασίας θα θυμίζει σε λίγο έπειτα από το αναμενόμενο «The White Hoυse’s Dealing Room».

Η πραγματική εικόνα ωστόσο απέχει από αυτήν που παρουσιάζουν ως επιθυμητή για ευνόητους λόγους. Τα εργοστάσια στην Κίνα έχουν αρχίσει να επιβραδύνουν την παραγωγή και να απολύουν ορισμένους εργαζόμενους, καθώς ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στεγνώνει τις παραγγελίες για προϊόντα από τζιν μέχρι οικιακές συσκευές. Σε συνεντεύξεις με τους Financial Times και σε δεκάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εργαζόμενοι στην Κίνα, μοιράστηκαν φωτογραφίες από «σιωπηλές» γραμμές παραγωγής ή ανακοινώσεις αναστολής λειτουργίας του εργοστασίου, υπογραμμίζοντας πώς οι δασμοί αρχίζουν να δαγκώνουν. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, με τα περισσότερα κινεζικά προϊόντα να αντιμετωπίζουν πλέον αμερικανικούς δασμούς ύψους τουλάχιστον 145%, ορισμένοι ιδιοκτήτες εργοστασίων λένε ότι οι Αμερικανοί πελάτες ακύρωσαν ή ανέστειλαν τις παραγγελίες τους, αναγκάζοντάς τους να μειώσουν την παραγωγή. Και φυσικά η ύφεση που κάνει την εμφάνιση της ως λογική εξέλιξη της εικόνας των τελευταίων ετών, μόνο υποστηρικτικά δεν λειτουργεί για την συνέχεια.

Περίπου το 15% του συνόλου των κινεζικών εξαγωγών πέρυσι κατευθύνθηκε στις ΗΠΑ. ενώ η Ευρώπη που ήδη έχει δασμούς σε πολλά κινέζικα προϊόντα κοντά στο 40-45% (ηλεκτρικά αυτοκίνητα) σκέφτεται πως θα αντιμετωπίσει την νέα επίθεση των κινέζικων προϊόντων που θα κατακλύσουν την γηραιά ήπειρο και θα δώσουν την χαριστική βολή σε ότι απέμεινε από βιομηχανική μεταποίηση. Η ανάπτυξη ενός «στρατού ρομπότ» αποτελεί το νέο βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Κίνας για την αντιμετώπιση των εμπορικών φραγμών. Φθηνά και καλύτερα προϊόντα που θα παράγουν οι μηχανές για τους ανθρώπους, που θα κάθονται να τα απολαμβάνουν και να ξεχνάνε το βασικότερο στοιχείο που τους οδήγησε στην σημερινή εξέλιξη. Δεν

γνωρίζω εάν υπερισχύσουν οι μηχανές των κινέζων ή των Αμερικάνων. Ωστόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όσα κατάφερε να δημιουργήσει η ανθρωπότητα, τα δημιούργησε μέσα από την αναζήτηση, την δημιουργικότητα και την εργατικότητα του κάθε ανθρώπου. Και όπως είπε παλαιότερα ο Albert Einstein, «Η ζωή είναι σαν να κάνεις ποδήλατο. Για να διατηρήσεις την ισορροπία σου, πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι». Εμείς πάμε να σταματήσουμε απότομα!