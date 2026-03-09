Εν μέσω των αναταραχής που προκαλείται διεθνώς από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και της σύγκρουση ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, σειρά κυβερνήσεων λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους που προκαλεί η κρίση.

Το Reuters κατέγραψε ορισμένες από αυτές

Σύσκεψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή ασφάλεια

Οι ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου θα συνεδριάσουν την Πέμπτη ώστε να εξετάσουν την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών της ΕΕ.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συζητηθούν και στο Eurogroup τη Δευτέρα, υπό τον πρόεδρο του και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από τη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζέ Μιουνγκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αρχές θα επιβάλουν ανώτατο όριο στις εγχώριες τιμές των καυσίμων για πρώτη φορά σε σχεδόν 30 χρόνια.

Η χώρα θα αναζητήσει επίσης πηγές ενέργειας πέραν των προμηθειών που μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ θα πρέπει να επεκταθεί, εάν χρειαστεί, ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης της αγοράς ύψους 100 τρισ. γουόν (67 δισ.), πρόσθεσε.

Τα εθνικά αποθεματικά πετρελαίου στην Ιαπωνία

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει δώσει εντολή στις δέκα βάσης αποθεμάτων πετρελαίου για αποδέσμευση του καυσίμου στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Το Βιετνάμ καταργεί τους δασμούς στα καύσιμα

Το Βιετνάμ σχεδιάζει να καταργήσει τους δασμούς εισαγωγής καυσίμων για να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό εν μέσω διαταραχών, ανέφερε η κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι το μέτρο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Αύξηση στις επιδοτήσεις καυσίμων από την Ινδονησία Η Ινδονησία θα αυξήσει το ποσό που έχει διαθέσει για επιδοτήσεις καυσίμων στον κρατικό προϋπολογισμό, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών της χώρας.

Η χώρα έχει προϋπολογίσει 381,3 τρισ. ρουπίες (22,5 δισ. δολάρια) για επιδοτήσεις ενέργειας και για την αποζημίωση της κρατικής εταιρείας Pertamina και της εταιρείας κοινής ωφέλειας PLN για τις προσπάθειές τους να διατηρήσουν ορισμένες τιμές καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος σε προσιτό επίπεδο.

Τα κινεζικά διυλιστήρια σταματούν τις εξαγωγές καυσίμων

Η Κίνα ζήτησε από τις διυλιστήρια να σταματήσουν να υπογράφουν νέες συμβάσεις για την εξαγωγή καυσίμων και να προσπαθήσουν να ακυρώσουν τις αποστολές που έχουν ήδη δεσμευτεί.

Η οδηγία δεν ισχύει για τον ανεφοδιασμό καυσίμων για διεθνείς πτήσεις, τον ανεφοδιασμό σε τελωνειακούς χώρους ή τις προμήθειες προς το Χονγκ Κονγκ ή το Μακάο.