Συρρίκνωση στη βιομηχανική δραστηριότητας της Κίνας τον Νοέμβριο, για όδοο συνεχόμενο μήνα

Η βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε για όγδοο μήνα τον Νοέμβριο, ενώ οι υπηρεσίες παρουσίασαν κάμψη, υπογραμμίζοντας το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σχετικά με το αν πρέπει να προχωρήσουν σε σκληρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ή να εφαρμόσουν περισσότερα μέτρα τόνωσης της εγχώριας ζήτησης.

Ο δείκτης των υπευθύνων προμηθειών στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε σε 49,2 τον Νοέμβριο από 49,0 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, παραμένοντας κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Αυτό ήταν σύμφωνο με τις προβλέψεις των αναλυτών για 49,2 σε δημοσκόπηση του Reuters.

Τα στοιχεία αντανακλούν τη δυσκολία των κατασκευαστών να διατηρήσουν την ανάκαμψη μετά τον COVID-19, η οποία επιδεινώνεται από τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ που έχει αυξήσει την πίεση στις επιχειρήσεις.

Η παραγωγή σταμάτησε, με τον υποδείκτη να φτάνει στο 50. Οι υποδείκτες των νέων παραγγελιών και των νέων εξαγωγικών παραγγελιών βελτιώθηκαν σε σχέση με τον Οκτώβριο, αλλά παρέμειναν κάτω από το 50.



Αν και η μεταποίηση συνέχισε να επιβραδύνεται τον Νοέμβριο, «διατηρούμε την άποψή μας ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να αναβάλει σημαντικές πολιτικές στήριξης μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, καθώς ο φετινός στόχος ανάπτυξης φαίνεται γενικά εφικτός», ανέφερε ο οικονομολόγος της Goldman Sachs, Yuting Yang, σε ερευνητική του σημείωση.

Ο στόχος ανάπτυξης της κυβέρνησης για το 2025 είναι περίπου 5%.

Για δεκαετίες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Κίνας είχαν δύο αξιόπιστους μοχλούς για την τόνωση της ανάπτυξης: την επιτάχυνση της τεράστιας βιομηχανικής μηχανής της χώρας για την ενίσχυση των εξαγωγών όταν οι δαπάνες των νοικοκυριών μειώνονταν, ή την υλοποίηση κρατικά χρηματοδοτούμενων έργων υποδομής για την τόνωση της δυναμικής.

Ωστόσο, με την παγκόσμια επιβράδυνση, την παρατεταμένη κρίση στον τομέα των ακινήτων και τις τοπικές κυβερνήσεις να αγωνίζονται με το χρέος, οι αξιωματούχοι δυσκολεύονται να ανακινήσουν τη δραστηριότητα, εστιάζοντας εκ νέου στην ανάγκη για οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Παρά τη συνολική πτώση του Νοεμβρίου, ο δείκτης PMI για τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, στα 49,1, σύμφωνα με τα στοιχεία της NBS.

Η βελτίωση αυτή μπορεί να οφείλεται στην ανθεκτικότητα των εξαγωγών και στην απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τους υψηλούς δασμούς που είχε επιβάλει στα κινεζικά προϊόντα, δήλωσε ο Τιαντσέν Σου, ανώτερος οικονομολόγος της Economist Intelligence Unit.

Ο δείκτης PMI για τον μη μεταποιητικό τομέα, που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις κατασκευές, υποχώρησε στο 49,5 από 50,1 τον Οκτώβριο, σημειώνοντας συρρίκνωση για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι υπηρεσίες υποχώρησαν κάτω από το 50 για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2024, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς η ώθηση από τις διακοπές του Οκτωβρίου εξασθένησε, σύμφωνα με την NBS.



«Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους τομείς των ακινήτων και των οικιακών υπηρεσιών έπεσε κάτω από το 50, υποδηλώνοντας υποτονική δραστηριότητα στην αγορά», δήλωσε ο Χούο Λιχούι, στατιστικολόγος της NBS.