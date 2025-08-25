Μετά την Intel, η κυβέρνηση Τραμπ δεν αποκλείει την αγορά μεριδίου και σε άλλες εταιρείες ημιαγωγών ή ακόμη και να στραφεί σε άλλους κλάδους, δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, σε συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα, μετά το ποσοστό που έλαβε η Ουάσινγκτον στην Intel.

Υπενθυμίζεται πως ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αποκτήσει μερίδιο 10% του «κολοσσού» κατασκευής μικροεπεξεργαστών.

Η κίνηση αυτή έχει αξία περίπου 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια, μέρος των οποίων θα προέλθει από επιχορηγήσεις που συνδέονται με τον νόμο CHIPS, ενώ το υπόλοιπο θα προέλθει από ξεχωριστές κρατικές επιχορηγήσεις για προγράμματα που σχετίζονται με την κατασκευή ασφαλών τσιπ.

Ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα εμπλακεί στις δραστηριότητες της εταιρείας, ο Χάσετ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής.

Ο συνεργάτης του Τραμπ είπε πως αναμένει εταιρείες όπως η Intel να γίνουν περισσότερο κερδοφόρες και πρόσθεσε πως με την απόκτηση μεριδίου από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η Intel θα «συνέλθει».

Ο Χάσετ μίλησε ακόμα και για τον επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο του Τραμπ.

Είπε ότι η διαδικασία για την αντικατάσταση του Πάουελ στην ηγεσία της Fed (η θητεία του λήγει τον Μάιο του 2026) θα κρατήσει για μήνες.

«Περιμένω ότι θα χρειαστούν μερικοί μήνες μέχρι ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) να αποφασίσει» ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed, είπε ο Χάσετ, αναφερόμενος στις συνεντεύξεις που πραγματοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ με υποψήφιους για τη θέση.