Στο 3% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο - Η σημασία για τα επιτόκια της Fed

Οριακή ενίσχυση, εντός των προβλέψεων των αναλυτών, εμφάνισε για τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή και καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας της χώρας (Fed) επί της νομισματικής της πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο γενικός πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3% έναντι 2,9% τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 3,1%.

Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 0,3% από 0,4% τον Σεπτέμβριο.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3% από 3,1% τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 3,1%. Σε μηνιαίο επίπεδο ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,2% έναντι 0,3% τον Αύγουστο και έναντι 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία αποτελούν τις πρώτες σημαντικές ανακοινώσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας εδώ και 23 μέρες, απ' όταν και τέθηκε σε ισχύ το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ λόγω των διαφωνιών μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών για τις δαπάνες στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Τα στοιχεία της Παρασκευής ενισχύουν ακόμα περισσότερο τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το ότι η Fed θα προχωρήσει την ερχόμενη Τετάρτη σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (FOMC).

Μετά από τις ανακοινώσεις, οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστήριο σημείωσαν έντονη άνοδο προσυνεδριακά.

Το Reuters ανέφερε πως οι οι επιχειρήσεις εξάντλησαν τα αποθέματα που είχαν συσσωρεύσει πριν από την επιβολή των ευρέων δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και επίσης απορρόφησαν μέρος των φόρων.

Οι οικονομολόγοι λένε ότι οι εταιρείες το έκαναν αυτό σε βάρος των προσλήψεων και εκτιμούν ότι οι καταναλωτές έχουν απορροφήσει μέχρι στιγμής περίπου το 20% των δασμών.

Ωστόσο, τα αποθέματα μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο και λιανοπωλητές όπως η Walmart δήλωσαν ότι παρατηρούσαν αύξηση του κόστους καθώς αναπλήρωναν τα αποθέματά τους σε επίπεδα τιμών μετά την επιβολή των δασμών, κάτι που αναμένουν να συνεχιστεί για το υπόλοιπο του έτους.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξάνονται σταθερά μέχρι το 2026.