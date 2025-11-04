Στερλίνα: Σε χαμηλό 6μήνου μετά την ομιλία της Ριβς για τον Προϋπολογισμό
04/11/2025 • 14:51
Ο υπαινιγμός της υπουργού Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, περί αύξησης της φορολογίας στην ομιλία της για τον Προϋπολογισμό έκανε τη λίρα να υποχωρήσει 0,64%.

Η λίρα έχει πλέον πέσει στα 1,3056 δολάρια, ένα νέο χαμηλό 6μήνου, καθώς οι traders αναμένουν αυξήσεις φόρων 

Η στερλίνα έχει χάσει σήμερα περισσότερο από 0,5%, ή περίπου 3/4 του σεντ, με τους αναλυτές να επισημαίνουν την υπόσχεση της Ριβς για μια «απόλυτη» δέσμευση στους δημοσιονομικούς της κανόνες και την αποτυχία της να αποκλείσει αυξήσεις φόρων.

Η Ριβς χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό της ως «δύσκολη επιλογή» για τη διασφάλιση των δημόσιων δαπανών και τη μείωση του βρετανικού χρέους, σηματοδοτώντας πιθανές αυξήσεις φόρων για να αποφευχθεί η επιστροφή στην «λιτότητα».

«Αυτή (σ.σ. η Ριβς) δικαιολογεί τις σκληρές αποφάσεις που θα ληφθούν στον προϋπολογισμό. Το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει σημαίνει ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις δεν θα τηρηθούν κατά γράμμα», δήλωσε ο Kit Juckes, επικεφαλής της στρατηγικής συναλλάγματος στη Societe Generale.

«Θα έχουμε υψηλότερους φόρους».

Η Ριβς περιέγραψε το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον με το οποίο παλεύει, επισημαίνοντας τα υψηλά επίπεδα χρέους, τη χαμηλή παραγωγικότητα και τον επίμονο πληθωρισμό.

Αναλυτές δήλωσαν ότι η συνολική αντίδραση στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν περιορισμένη, καθώς η αύξηση των φόρων στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου είναι αναμενόμενη.

Η απόδοση των 10ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησε κατά 5,9 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο χαμηλό του 4,379%, πριν ανακάμψει στο 4,42%, σημειώνοντας πτώση 1,8 μονάδων βάσης την ημέρα.

Τον Οκτώβριο, υποχώρησαν σχεδόν 30 μονάδες βάσης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τα τέλη του 2023.

